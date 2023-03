La artista colombiana Shakira afirmó que ahora depende de sí misma y que tendrá que estar “más fuerte que una leona” por los dos hijos que mantiene bajo su custodia, después de la separación con el exfutbolista español Gerard Piqué, el año pasado, pero es un tema que tiene mucho más.

“Hay sueños que se rompen y que hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir”, sostuvo durante una entrevista con el periodista Enrique Acevedo, en su programa ‘En Punto’, trasmitido por el gigante Televisa.



Esta declaración es la primera que hace Shakira tras la ruptura con el padre de sus hijos, Milán y Sasha, con el que en diciembre pasado firmó un acuerdo para que la cantante colombiana se quedara a cargo de los menores en Miami (Estados Unidos).

Lo que faltaba

La voz de ‘Si te vas’, ‘Hips don’t lie’, ‘Loca’, ‘Beautiful Liar’, entre otras, dijo que para que esa fortaleza sea verdadera y no una fachada, “tiene que ser una fortaleza como el resultado de vivir un duelo, de aceptarlo, de entender, de tolerar la frustración, de que hay cosas en la vida que no salen como uno quiere”.



Tras el éxito y polémica que ha generado su colaboración Sessions 53 con el productor argentino Bizarrap, la cantante afirmó que su elaboración le permitió encontrar un momento de catarsis y que le cambió la vida.



“Entré al estudio de una forma y salí de otra. Es una de las cosas que le agradezco a Biza, esa oportunidad de desahogarme y sí que fue un gran desahogo, necesario también para mi sanación, para mi propio proceso de recuperación. Creo que estaría en otro lugar si no fuera por esa canción”, manifestó.

Shakira y Piqué recien inició su relación Foto: Twitter: @shakira



En la canción, publicada bajo el título ‘BZRP Music Session #53’, que tiene millones de reproducciones en todas las plataformas de “streaming”, Shakira lanza frases en contra de Piqué y su actual pareja, Clara Chía, tras el escándalo en el que se vio envuelto tras revelarse que tenía una amante.

El caso

Esta no es la primera canción en la que la artista colombiana dirige mensajes a Piqué desde su ruptura, ya que también cuenta con los sencillos en 2022 ‘Te felicito’, con el artista puertorriqueño Rauw Alejandro, y ‘Monotonía’, en colaboración con Ozuna, de la misma nacionalidad.



Pues bien, este martes se conoció otra imtimidad. Resulta que Piqué llegó a un acuerdo con la empresa Ashley Madison, una plataforma de citas extramatrimoniales.



Se dice que aceptó un contrato como empresa patrocinadora del club de fútbol Andorra.



Por el acuerdo, dicen, la camiseta del equipo llevará el logo al frente de la empresa. Además. el el telón también estará, al igual que en el bus de la escuadra.

Advierten que el exfutbolista llegó a un acuerdo por tres años con esa entidad, pero falta su oficialización.

