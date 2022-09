Piqué y Shakira no logran salir del escrutinio en el que han estado desde que anunciaron su separación.

Parece ser tanto el interés de la prensa de entretenimiento por saber nuevos detalles de la separación que no hay gesto o movimiento que no tenga valor.



Este jueves, la mayor atención la cobró una inesperada reacción de Shakira a las preguntas insistentes de dos reporteros que querían conocer su opinión sobre la supuesta nueva relación que mantiene el futbolista con otra mujer.



Ahora, un nuevo detalle ha tomado eco propio: el 'tesoro' de la barranquillera que Piqué guardaría en su oficina.



Piqué, con 'la sartén por el mango'

Shakira y Piqué buscan llegar a un acuerdo de separación en buenos términos por el bien de sus hijos. Foto: Instagram: @3gerardpique

El 'paparazzi' Jordi Martin, quien ha seguido la separación desde un comienzo, informó en el programa 'El gordo y la flaca' que Piqué guarda un tesoro de Shakira en Kosmos, su empresa.



“En la oficina de Piqué, en Kosmos, aún están expuestos los premios Grammy de Shakira, que él no se los ha devuelto”, manifestó el reportero.



Y aunque aseguró que no sabe si Shakira los ha reclamado, sí dijo que las estatuillas permanecen exhibidas en el lugar.



No está claro si se refiere a los 15 galardones que la cantante ha ganado.



¿Piqué se irá de España?

Shakira y Piqué se conocieron en 2010, en el Mundial de Sudáfrica. Foto: Instagram: @3gerardpique

Según Helena Condis, periodista deportiva de 'Cope', la actualidad de Piqué en Barcelona es muy complicada.



“Piqué está harto y cansado de los 'paparazzis'. Este viernes, le llegó a decir a una persona de peso del club que está valorando irse de España, porque no aguantaba más estas persecuciones e intromisiones en su vida privada", comentó la reportera en el marco de la victoria 3-0 del Barcelona al Sevilla fuera de casa.



Su posible salida, dio a entender Condis, responde puntualmente al escrutinio exacerbado que ha sufrido el jugador desde que se anunciara su separación de Shakira.



Aunque la información se presenta muy acorde al contexto del jugador, la decisión podría interferir en la supuesta disputa por la custodia de sus hijos.



Hasta el momento, Piqué no se ha pronunciado públicamente al respecto.



Tan solo anunció acciones legales tras sufrir “intromisiones que traspasan los límites de la legalidad” desde que anunció su separación de Shakira, haciendo hincapié en que se han “vulnerado los derechos” de sus hijos.



De hecho, Martin fue más allá:



“Según fuentes internas del club, Piqué le comunicó a la directiva su deseo de salir del club, y me dicen que es casi un hecho que jugará en el Inter de Miami, y que incluso ya tiene un acuerdo verbal, algo que ayudaría a Shakira en su deseo de vivir en el Sur de Florida. Sin embargo, él y la colombiana aún no han llegado a un acuerdo”, señaló en su último informe.

