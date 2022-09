Gerard Piqué y Shakira vuelven a ser noticia.

De hecho, desde que anunciaron su separación no han dejado de serlo.



Cada día, en los medios de entretenimiento aparece una nueva información sobre su intrincado adiós.



Ahora, cuando siguen revelando detalles de la que sería su nueva relación, Piqué estaría cerca de tomar una decisión radical que corte de tajo el permanente escrutinio de su vida.



Y los efectos podrían afectarlo no solo a él sino a sus hijos y, también, a su equipo.



'Piqué está harto'

Gerard Piqué y Shakira Foto: Efe - Archivo EL TIEMPO

De acuerdo con Helena Condis, periodista deportiva de 'Cope', la actualidad de Piqué en Barcelona es muy complicada.



Y es que el jugador no ha tenido un solo minuto en el comienzo de la temporada con el club en el que es considerado uno de los más veteranos.



Aun así, la situación más dura no la vive por la parte deportiva, sino por su vida personal.



“Piqué está harto y cansado de los 'paparazzis'. Este viernes, le llegó a decir a una persona de peso del club que está valorando irse de España, porque no aguantaba más estas persecuciones e intromisiones en su vida privada", comentó la reportera en el marco de la victoria 3-0 del Barcelona al Sevilla fuera de casa.



Su posible salida, dio a entender Condis, responde puntualmente al escrutinio exacerbado que ha sufrido el jugador desde que se anunciara su separación de Shakira.



Aunque la información se presenta muy acorde al contexto del jugador, la decisión podría interferir en la supuesta disputa por la custodia de sus hijos.



Hasta el momento, Piqué no se ha pronunciado públicamente al respecto.



Tan solo anunció acciones legales tras sufrir “intromisiones que traspasan los límites de la legalidad” desde que anunció su separación de Shakira, haciendo hincapié en que se han “vulnerado los derechos” de sus hijos.

