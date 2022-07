El proceso de separación entre el futbolista Gerard Piqué y la cantante Shakira sigue lejos de entrar en una fase tranquila.

Después de que este domingo cobrara eco que supuestamente los padres de ambos mantienen diálogos para que retomen la relación por el bienestar de los hijos, ahora se conocieron nuevos detalles de la fase final de su vínculo y la intimidad de su acuerdo de separación.



De entrada, Shakira le habría ofrecido a Piqué salvar la relación con apoyo psicológico. Luego, el futbolista habría rechazado el acuerdo de separación argumentando defender la salud mental de sus dos hijos, Milán y Sasha. La barranquillera, por su parte, pensaría que quedarse en Barcelona sería "perjudicial para su carrera". Todo, según el programa de entretenimiento 'Chisme no like'.

'Ve a ver un psicólogo para que salvemos nuestra relación'

Facebook Twitter Linkedin

Shakira y Piqué. Foto: Instagram Shakira y Piqué

"Ve a ver un psicólogo para que salvemos nuestra relación", le habría dicho Shakira a Piqué antes de anunciar su separación, según reveló en su último episodio el programa 'Chisme no Like'.



Ante la supuesta negativa del jugador, la relación de 12 años habría llegado a su fin.



Ahora, ante esa inminencia, se había conocido que Shakira propuso un acuerdo en el que los niños se irían a vivir con ella a Miami. Piqué, argumenta la presentadora principal del 'show' en mención: "rechazó el acuerdo".



"Él no permitirá que los niños dejen Barcelona, aunque ya le había dicho que sí, por eso Shakira ya había arreglado la casa. Su idea es que por ningún motivo los niños irían a Miami porque podía traerles una complicación de salud mental porque están acostumbrados a vivir con ambos padres en la ciudad de Barcelona".



(No deje de leer: El vil asesinato de piloto campeón que consterna al mundo del automovilismo).

'No tiene nada que la retenga en Barcelona'

Facebook Twitter Linkedin

La nueva canción de Shakira sigue rompiendo record en reproducciones. Foto: YouTube: Shakira

Ante esa supuesta posición firme del jugador, Shakira pensaría que podría caer en un error al no irse a Miami, pues sería "Perjudicial para su carrera. Ella no tiene nada que la retenga en Barcelona", según el programa.



Ante esa disputa por el futuro de Milán y Sasha, el caso podría escalar a los estrados.



"Esto terminó con la amenaza de llevar el tema al siguiente nivel: llevar el caso a la corte de niños en Barcelona", informa 'Chisme No Like'.



Hasta el momento, lo que se conoce es que el posible acuerdo contemplaría que Shakira pague un 20% de la deuda de Piqué con el fisco español.



Desde hace más de un mes, cuando se oficializó la separación, ni Shakira y Piqué se han pronunciado al respecto.

Más noticias

DEPORTES