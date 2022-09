La separación entre el futbolista Gerard Piqué y la cantante Shakira no deja de ser noticia en el mundo del entretenimiento.

Aunque han pasado ya más de tres meses desde que anunciaran su separación, tanto el jugador como la artista siguen siendo asediados por los 'paparazzi'.



De hecho, tanto el uno como el otro, han manifestado lo incómodo que les ha resultado. Sin embargo, la situación persiste.



En las últimas horas, se conoció la primera reacción de Shakira luego de que se oficializara el llamado a juicio en su contra por supuesto delito contra el fisco.



Y ahora, con esas imágenes de fondo, ha salido a la luz la 'respuesta' del futbolista al que quizá sea uno de los bombardeos de preguntas más duros que ha recibido en el último tiempo.



(Puede leer: Piqué: el rotundo 'NO' que habría afectado la relación y los pactos con Shakira).

'Supongo que eso te ha dolido...'

Facebook Twitter Linkedin

Gerard Piqué juega como defensa en el F. C. Barcelona. Foto: EFE

Según se ha podido saber, Piqué estuvo de regreso en Barcelona después de unos días fuera de España.



A su llegada al aeropuerto, una reportera lo recibió con una dura ráfaga de preguntas.



"¿Por qué no fue Shakira a la reunión?", le dice.



"¿Siguen negociando?", añade.



"¿Quieres evitar llegar a juicio?", insiste.



"¿Qué te ha parecido la entrevista de Shakira en la que se intuye que..., supongo que eso te ha dolido?", interroga.



Al final, en el tiempo que le tomó llegar hasta su carro, Piqué tan solo reparó una vez en la reportera, al comienzo.



Apenas la miró. De resto, decidió seguir su camino.



"De incógnito, el futbolista lució gorra, maxi gafas de sol, jersey sobre los hombros y mascarilla para pasar desapercibido; algo que no ha conseguido y que no le ha sentado nada bien, como ha demostrado apresurando el paso y haciendo aspavientos al escuchar las preguntas relacionadas con su reunión con la abogada de Shakira", reporta 'CHANCE', de Europapress, medio que publica el video de Piqué.

#VÍDEO | Gerard Piqué reaparece tras su fracaso en su intento de llegar a un acuerdo con Shakira https://t.co/2Br1SHrbEm pic.twitter.com/c1hhlArnGb — CHANCE (@CHANCE_es) September 29, 2022

Más noticias de Deportes

DEPORTES