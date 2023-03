Con cada canción de Shakira, Piqué vuelve al paredón. El exjugador español, concentrado desde hace meses en su disruptivo proyecto de la King's League, ha sido víctima de señalamientos en las últimas semanas por cuenta del más reciente lanzamiento de su expareja, la barranquillera Shakira.



El exdefensor, campeón del mundo en 2010, fue el principal blanco de la lírica de 'TQG', la colaboración de 'Shaki' con Karol G, según los seguidores de la autora de éxitos como 'Hips don't lie'.

En la letra de la canción, un éxito en plataformas, Piqué recibe grandes dardos. Y entre la lista de arremetidas, sobresale aquella que al parecer sugiere que el exjugador 'le rogó' para que volvieran, tras su separación a mitad del año pasado.



"Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me está' viendo toa' la historia'. Bebé, ¿qué fue? No pues, qué muy tragaíto' ¿qué haces buscándome el la'o? Si sabes que yo, errores, no repito", reza la letra que dicen que iría dedicada a Piqué.



Pues bien, precisamente sobre ese punto, los allegados del catalán decidieron pronunciarse. Y lo hicieron para contradecir fuertemente a Shakira.



'En ningún momento ha habido ningún intento de nada'

Piqué y Shakira. Foto: Kings League / YouTube

El 'paparazzi' Jordi Martín, reconocido en la farándula de España, había asegurado hace unos meses que el exfutbolista se habría arrepentido de separarse.



“Desde el entorno de Shakira me cuentan que en abril pasado (2022) terminaron su relación. Un mes más tarde él se arrepiente y vuelve a casa, pero no resultó y ahí deciden terminar por completo. El resto de la historia ya la sabemos… Clara y Piqué se mudan juntos”, había dicho el reportero para el programa ‘El Gordo y la Flaca’.



En esa misma línea, Shakira ha dejado grandes 'indirectas' en sus últimas canciones.



"Contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques", canta la barranquillera en su sesión con el argentino Bizarrap.



Ahora, sobre ese particular, según cita el diario catalán 'La Vanguardia', se pronunció el círculo de Piqué. Y lo hizo de manera contundente.



“En ningún momento ha habido ningún intento de nada, pero de nada en absoluto por parte de Gerard", habría dicho el entorno de Piqué, conforme reporta el medio en mención.



"¡Pero si es que todo este tiempo se han llevado fatal!", añadió el círculo en la nota relacionada.



De hecho, según el círculo del exjugador, Shakira y él "han sabido mantener las formas de cara a la galería en tanto no llegaban a un acuerdo, el dichoso convenio de separación. Pero ahora mismo ni se dirigen la palabra".

Gerard Piqué y Clara Chía, juntos de la mano y entre risas, responden por primera vez a preguntas de la prensa, también a las informaciones que apuntaban a un posible ataque de ansiedad de la pareja del futbolista https://t.co/RtT7xTpXJL pic.twitter.com/f4jVqm8JDp — Europa Press (@europapress) February 6, 2023

Hasta el momento, ni Piqué ni Shakira se han referido directamente al supuesto intento de retomar su relación.

