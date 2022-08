La separación del futbolista Gerard Piqué y Shakira se enreda cada vez más.

Luego de que se conocieran las reveladores imágenes del jugador con su supuesta nueva novia, Clara Chía Martí, todo ha sido muy extraño.



En primera medida, habrían dicho que supuestamente la joven estaba embarazada. Cosa que se negó.



Luego, se divulgaron fotografías que se decía que eran de la mujer y después terminaron siendo de otra persona.



Ahora, la situación se vuelve a poner muy complicada por una revelación del paparazzi Jordi Martin, quien ha seguido muy de cerca la relación.



Todo porque, dice, sí habría habido una infidelidad en el caso.



(Además: Luis Díaz, señalado en el Liverpool: 'Fue culpable(...) debe parecerse a Mané').

'Infidelidad' inesperada

Facebook Twitter Linkedin

Shakira y Piqué se conocieron en 2010, en el Mundial de Sudáfrica. Foto: Instagram: @3gerardpique

“Se sabe que Gerard tiene un mejor amigo, y que Clara era la novia del hermano de ese amigo. Me dicen que Piqué quedó flechado desde la primera vez que la vio y cambiaron teléfonos. En un principio, empezaron a salir a escondidas”, afirmó inicialmente Martin en el programa 'El gordo y la flaca'.



"Shakira no ha sido la única persona engañada", añadió.



“Piqué no solo le quitó la novia al hermano de su mejor amigo, sino que también lo despidió de Kosmos. En cambio, contrató a la chica. Esta relación comenzó con el engaño a Shakira y al pobre novio de Clara”, expresó el paparazzi.



Según dijo, en la pasada fiesta de las populares fotos, "la chica se vio muy amigable con los amigos del futbolista, ya que trabajan juntos en Kosmos".



"La chica está refugiada en casa de Piqué. Me dicen también que los hijos de Piqué ya la conocen. Clara es la que se encarga de ellos y de entretenerlos", aseveró el reportero de entretenimiento.



(No deje de leer: Nairo Quintana y el Arkea no dejan de sufrir: golpetazo que reciben tras sanción).

No solo #Pique fue infiel para salir con Clara Chía 😮. En el podcast de #ElGordoYLaFlaca tenemos los nuevos detalles de esta historia, en la que ahora se conoce a otro de los involucrados. 🎧 Escúchalo aquí👉 https://t.co/H9cd1WlA5U pic.twitter.com/uwFpW6jJHO — elgordoylaflaca (@ElGordoyLaFlaca) August 30, 2022

¿Llevó a su nueva novia al Camp Nou?

Facebook Twitter Linkedin

Piqué y Shakira ven un partido de Nadal en 2019. Foto: AFP

Según reseña la revista '¡Hola!', que ha seguido muy de cerca la separación de Shakira y Piqué, el futbolista habría lanzado unos besos a la grada durante el calentamiento del juego frente al Valladolid.



"El ex de Shakira era uno de ellos y, frente al objetivo de las cámaras, protagonizaba algunas imágenes que han llamado la atención. En un momento dado, el defensa culé dirigía su mirada hacia la grada y lanzaba varios besos al aire con el gesto habitual de poner la mano sobre la boca. Mientras esbozaba una sonrisa, también levantaba el brazo en alto para saludar y no cambiaba el gesto cómplice que reflejaba su rostro", reseña el medio en cuestión.



Aunque no está claro a quién iban dirigidos los 'besos', se ha dicho que podrían haber sido dirigidos a Clara Chía Martí, su supuesta nueva pareja.



"Muchos especulan con que esos saludos podría ir dirigidos a su nueva novia, que al igual que fue con él al concierto de Dani Martín y a la boda de un amigo íntimo suyo, pudo acudir al estadio a ver el partido del Barça", señala 'Okdiario', en un texto que titula "Los misteriosos besos al aire de Piqué en el Camp Nou".

#Ahora Filtran vídeo del primer beso en público de Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía de 23 años.



A Piqué le han dicho de todo se han burlado en público, le han pegado gritos y hasta groserías le han dicho después de su separación con Shakira.📹 @socialitet5#21Ago pic.twitter.com/p0R9a5jGHl — Bajo La Lupa (@BajoLaLupaInfo) August 21, 2022

Más noticias

DEPORTES