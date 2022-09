Piqué sorprendió en la mañana de este jueves con un comunicado en el que arguye sufrir “intromisiones que traspasan los límites de la legalidad” desde que anunció su separación de Shakira, haciendo hincapié en que se han “vulnerado los derechos” de sus hijos.

“Desde que el pasado 4 de junio Shakira y Gerard Piqué confirmaran su separación a través de un comunicado conjunto, se han publicado muchos rumores y presuntas informaciones no contrastadas sobre el jugador, su familia y su vida personal y, por tanto, privada. Estos reportajes e imágenes ocasionan no solo un daño a su honor y un perjuicio a su imagen, sino un grave atentado contra los derechos de sus hijos, cuya seguridad y protección representan para él su mayor preocupación”, comienza el comunicado.



“Al mismo tiempo, el seguimiento de algunos medios y paparazzi ha sido continuo, viéndose nuestro cliente obligado a alterar su rutina diaria con el único fin de proteger a sus hijos, a su familia y a su entorno más cercano”, prosigue.



"No obstante, en las últimas semanas ha sufrido intromisiones que traspasan los límites de la legalidad, por lo que nuestro cliente se ha visto en la obligación de solicitar medidas cautelares de alejamiento y emprender acciones legales contra quienes alteran su vida familiar y vulneran los derechos de sus hijos, dado que el único objetivo de Gerard Piqué es garantizar su bienestar y restablecer sus derechos de intimidad, seguridad y tranquilidad", dice la firma de abogados.



Ahora, con ese lanzamiento contra los paparazzis, nuevas supuestas revelaciones se ponen sobre la mesa. Y la que hizo Jordi Martin, uno de los que más ha seguido la movida, ha sido de las más impactantes.



A su juicio, sí hubo infidelidad durante la relación entre Piqué y Shakira.



Y la supuesta mujer con la que el jugador habría traicionado a la barranquillera no sería su aparente actual pareja.



'Amiga de Antonela Roccuzzo'

Según ha comentado Jordi Martin en varios programas de entretenimiento durante las últimas horas, Piqué le habría sido infiel a la barranquillera con quien era su ex pareja, Núria Tomás.



"Fue en 2016 y lo sé de primera mano. Amiga de Antonela Roccuzzo (pareja de Messi)", explicó en 'América TV'.

Actualmente, Tomás tiene otra pareja y familia.



La mujer se casó con el empresario Agustín Puig en medio de la pandemia del covid-19. Fueron padres a finales de 2020 de Apolo y, en las últimas semanas, le dieron la bienvenida al segundo bebé que llamaron Eduardo.



Sobre la situación que vive Piqué tan solo se pronunció hace unos meses, por la supuesta inclusión de un fragmento de lo ocurrido en su relación con el futbolista durante un documental sobre su vida.



"Hablo dos minutos, en el primer capítulo, dentro de un contexto en que hablo también de otras exparejas que me afectaron mucho. (…) Él forma parte de mi vida, y yo puedo hablar de eso donde quiera y como quiera. Nunca lo he hecho y lo que dijo en ese capítulo es muy ameno. Si buscáis cotilleo, no lo hay", dijo entonces.



