Gerard Piqué no termina por encontrar la calma. El exjugador del Barcelona, a pesar de retirarse del fútbol, no sale del escrutinio público por cuenta de su vida sentimental.

El campeón del mundo con España en 2010 sigue ocupando portadas de la prensa rosa, tras su separación de la barranquillera Shakira, anunciada hace más de ocho meses.



De hecho, tras esa ruptura, su nueva relación con la joven catalana Clara Chía Martí también ha cobrado un eco muy importante. No en vano, los 'paparazzis' siguen casi que permanentemente su día a día en busca de un gesto o una reacción.



Precisamente, en ese afán, el reportero Jordi Martin, reconocido como pro-Shakira, vivió lo que considera como "muy desagradable". Esto, pues asegura que buscando una palabra de Piqué y su nueva pareja, terminó insultado y, por poco, atropellado.



(No deje de leer: Shakira 'tiene razón': Piqué, vinculado con empresa de citas extramatrimoniales).

'Me dijo hasta del mal que voy a morir'

El paparazzi Jordi Martin es el corresponsal del programa ‘El gordo y la flaca’ en España. Foto: Instagram @ 3gerardpique / @clarachia55

Tras la nueva canción de Shakira con Karol G, Martin se apareció por la casa de los padres del exjugador buscando una reacción.



De entrada, según dijo, Piqué y Clara Chía entraron a la casa del exfutbolista por primera vez ante sus ojos.



En su reporte, aprovechando el momento, comentó: "Los padres (de Piqué) no ven la hora de que Shakira se vaya a Miami".



Más adelante, tras aguardar a su salida, llegó el primer momento de tensión.



"Cuando salieron, Piqué aceleró la camioneta de manera que por poco me atropella", relató Martin.



(Además: Fredy Guarín, 'traicionado': Sara Uribe revela los futbolistas que 'le llegaron').



Más adelante, ante el silencio del exjugador, Martin lo alcanzó con su carro en la vía. Ahí llegó otro roce.



"Un poco más tarde, nos cruzamos en la carretera, ambos (Piqué y Clara Chía) se reían de mí, me insultaban y me hacían señas obscenas", sostuvo el 'paparazzi'.



Y aunque parecía que ahí habría terminado la experiencia, Martín aseguró que Piqué lo llamó después.



"Más tarde, Piqué, una vez más, consiguió mi número telefónico y me dijo hasta del mal que voy a morir", alegó el reportero de 'El Gordo y la Flaca', de 'Univisión'.

