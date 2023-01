Shakira pasó la Navidad con sus hijos, Sasha y Milan, pero ahora está entre la espada y la pared, luego de preparar maletas para su viaje a Miami, Estados Unidos, donde se residenciará.

La determinación de irse con sus hijos la tomó hace rato y debería de darse en los primeros días de enero del 2023 que está comenzando, pero hay dos serios problemas que se lo impedirían.



La separación con el exfutbolista Gerard Piqué se anunció en junio pasado, pero desde ese instante las noticias sobre la vida de ambos no paran.



Esta vez el centro es la cantante colombiana, que, al parecer, no podría irse a Miami sino hasta el 22 de junio del 2023, según los medios españoles.



"Tenemos una última hora, Shakira se enfrenta a un cambio de planes catastróficos", informó uno de los reporteros de 'Socialité', un programa de Telecinco.



La encarada de dar a conocer la información es la periodista Laura Fa, quien afirmó que son dos los inconvenientes que tiene Shakira para irse y por el que aplazaría el viaje.



“A día de hoy es imposible que Shakira se vaya a Miami como tenía previsto. La cantante se va a quedar en Barcelona por el delicado estado de salud de su padre", dijo la comunicadora.



"Shakira está en Barcelona intentando localizar un avión médico, pero por el momento no encuentra un avión con estas características", contó.



"Lo que se pactó en el convenio es que tenía un día determinado para irse, pero el actual estado de salud de su padre ha hecho que esto se pueda ver modificado. Si no consigue el avión tendrá que esperarse hasta el final de curso", añadió.

Segundo inconveniente



Pero ese no sería el único problema. En el mismo programa se advierte que Shakira tampoco podría irse por causa de sus hijos.



Tendría que esperarse hasta el 22 de junio del 2023, pues Sasha y Milan acaban clases en el colegio en esa fecha.



“Shakira tendría que seguir viviendo en Barcelona. Piqué no tiene nada que ver en este asunto, pero sí que se pactó que el cambio de residencia no debería perjudicar al rendimiento académico de los niños", concluyó.

