Shakira publicó un nuevo sencillo, "El Jefe", una colaboración junto al grupo de música regional mexicana Fuerza Regida de letra explosiva y en la que dispara un dardo contra su exsuegro y padre del exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, pero le hizo un reclamo al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

"Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura", canta Shakira en un momento del tema publicado el miércoles y que en 16 horas ya acumula hoy casi 5,5 millones de visualizaciones en YouTube, con el consecuente efecto amplificador producido en las redes sociales.

Lo que pasó

La colombiana aparece con sombrero de charro mexicano en el video de este tema, un corrido mexicano en toda regla que gira en torno a las precarias condiciones laborales que afrontan muchos trabajadores y en el que el vocalista de la agrupación californiana (EE.UU.), Jesús Ortiz Paz, no se corta mucho a la hora de hablar de los jefes.



La letra de la canción ha dado para mucho. Incluso, Petro usó parte de la canción en su discurso del miércoles en las marchas de Bogotá.



"Cuando hablamos de la reforma laboral, lo que queremos, como dice Shakira en su última canción, que yo la he publicado porque dio en el clavo. Shakira dio en el clavo y lo que queremos es que no haya explotación, que no haya acoso, que la señora de los tintos y la trabajadora, no sufra", dijo el primer mandatario.

La respuesta

Pues bien, a la cuerda de Shakira no le cayó nada bien lo que Petro dijo y se le hizo el reclamo.



"En ningún momento se ha autorizado por parte de la artista el uso del más reciente sencillo titulado 'El jefe', en contextos políticos o partidistas, como en días anteriores se hizo evidente, para promocionar la reforma laboral de este gobierno", dice El Heraldo.

