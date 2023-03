Por estos días, la música de Shakira ha sido noticia. La participación de la colombiana en el programa del presentador Jimmy Fallon ha removido la separación con Gerard Piqué.

‘The Tonight Show' es uno de los programas más vistos en Estados Unidos y allá ha estado Shakira, que estuvo acompañada por Bizarrap, con quien hizo uno de sus últimos temas, 'BZRP Music Session #53'.



Shakira habló de todo y volvió a tocar el tema del fin de la letra de la canción, con los dardos a Gerard Piqué, su expareja.

Fuertes declaraciones



La colombiana volvió a referirse a lo que ha sentido en los últimos meses y antes de anunciar su separación con Piqué.



“Me he creído esa fábula de que una mujer definitivamente necesita a un hombre, siempre he sido bastante dependiente de los hombres, tengo que confesarlo. He sido una enamorada del amor y creo que esa historieta he logrado entenderla desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma hoy en día. He logrado sentir que yo soy suficiente, cosa que pensé que jamás podía pasar”, dijo.



Pues bien, su música, para nadie es un secreto, que es un éxito total. Tanto, que hasta los niños tararean la letra de sus canciones.



En las redes sociales hay video en los que se confirma el éxito, pero en TikTok hay uno que se ha viralizado.

El video viral



Algunos niños han cambiado la letra y la acomodan a lo que vive a diario. “Patitos como tú” o “gatitos como tú”, cantan.



Hay un video muy popular. Se trata de un padre que va en el carro con sus hijos, pone la canción de Shakira y ellos arrancan a cantar.



Dos niñas se ven entusiasmadas, pero su hermano, al parecer, no está contento con esa música.

