Después de meses de espera, este miércoles es el día del lanzamiento de 'Monotonía', la canción con la que Shakira vuelve a la escena musical.

Desde el primer momento en que se supo de la creación compartida con Ozuna, los fanáticos de la barranquillera han relacionado su origen con la separación de Piqué.



De hecho, sobre 'Te felicito', otra canción que han vinculado con el defensor del Barcelona, Shakira se limitó a decir en entrevista con 'Elle':



"Solo puedo decir que ya sea consciente o inconscientemente, todo lo que siento, todo lo que paso se refleja en las letras que escribo, en los videos que hago. Cuando el guante calza, calza. Como dije antes, mi música es ese canal".



Ahora, con 'Monotonía', parece que 'el guante calza más'.



Las 'indirectas' a Piqué

Foto: @Shakira, Óscar Berrocal, EL TIEMPO

"No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría", dice la letra de la canción.



"Te olvidaste de lo que un día fuimos. Y lo peor fue que no fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía", prosigue.



"De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos", añade.



"Que yo te quiero, pero me quiero más a mí", se escucha.



Según los fanáticos, esas frases irían dedicadas a Piqué. Sin embargo, Shakira nunca lo ha confirmado.

