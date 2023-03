El show no se ha acabado. Shakira sigue recibiendo manifestaciones de apoyo de varios artistas en el tema de la separación con el exfutbolista Gerard Piqué.

La colombiana volvió a referirse a lo que ha sentido en los últimos meses y antes de anunciar su separación con Piqué, cuando estuvo en un programa en Estados Unidos.

De paseo por NY

“Me he creído esa fábula de que una mujer definitivamente necesita a un hombre, siempre he sido bastante dependiente de los hombres, tengo que confesarlo”, dijo la barranquillera.



Y agregó: “He sido una enamorada del amor y creo que esa historieta he logrado entenderla desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma hoy en día. He logrado sentir que yo soy suficiente, cosa que pensé que jamás podía pasar”.



‘The Tonight Show' es uno de los programas más vistos en Estados Unidos y allá ha estado Shakira junto a Bizarrap, con quien hizo uno de sus últimos temas, 'BZRP Music Session #53'.

La barranquillera y sus hijos, Milan y Sasha, han tenido tiempo para pasear por Nueva York, aunque ha sido difícil, pues sus fans la siguen siempre.



Sin embargo, se dieron a la tarea de ir a una de las tiendas que tienen en el recuerdo, pues los tres ya la habían visitado.

Una locura

Los tres, en medio de una locura desatada por sus seguidores, visitaron la tienda de chocolates M&M's, todo un paraíso para los pequeños, que se deleitaron con su mamá.



Allí mismo estuvieron en el 2017, cuando vinieron a Nueva York con Piqué, cuando la relación todavía estaba en pie.



Mientras entraban y recorrían el lugar, los ‘fans’ la felicitaban por sus éxitos y por las nuevas canciones con mensajes al exfutbolista del Barcelona.

