La separación entre Shakira y Piqué se sigue llenando cada día de nuevos detalles en la prensa de entretenimiento.

La última novedad en el entorno del reconocido futbolista catalán y la cantante barranquillera tiene que ver con el partido de béisbol de Milán, uno de sus dos hijos, en Valencia, España.



Durante ese encuentro, Shakira se robó todo el protagonismo, pues los fanáticos no dejaron que su presencia pasara desapercibida.



En medio de fotografías y halagos, la chaqueta que portaba la barranquillera cobró eco propio.



Y todo por una supuesta "indirecta" que los seguidores le adjudican a Piqué.



'No soy tu nena'

Shakira, en rueda de prensa. Foto: Archivo EFE

Según se ha visto en redes sociales, Shakira portó una chaqueta de jean que tendría un mensaje grabado en su parte posterior.



Conforme se ve en redes sociales, se alcanza a percibir que el mensaje dice "Not your".



Los seguidores de la cantante se encargaron de buscar la supuesta prenda y encontraron que diría "No soy tu nena" (Not your babe).



Ese, dicen, sería un mensaje indirecto para Piqué.

De los creadores de "keep back", Ahora llega.. "NOT YOUR" @shakira es una loquilla 😂😂 pic.twitter.com/bLCZoW8EWM — Shakira Rock 🤖 🤟 (@ShakiraRock3) October 7, 2022

📸 | A jaqueta jeans utilizada por Shakira tem escrito ‘NOT YOUR BABE’ nas costas.



Trata-se de uma peça da marca argentina ‘Lovely Denim’. pic.twitter.com/x1GM46HEcl — Shakira Brasil (@Shakira_Brasil) October 8, 2022

