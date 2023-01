Una de las noticias del año en el fútbol y en la farándula fue la separación de la cantante colombiana Shakira y el ahora exfutbolista español Gerard Piqué. La pareja, que llevaba junta 12 años, anunció su rompimiento en junio.

Desde entonces, miles de páginas se escribieron en los medios de comunicación y en las redes sociales, para encontrar las causas del fin de la relación entre Shakira y Piqué, quien ya tiene una nueva pareja, Clara Chia Marti.

Piqué y su nueva novia Clara Chia. Foto: Instagram: @clara.chiamartii / @3gerardpique

El mensaje de Año Nuevo de la cantante colombiana

La colombiana publicó un nuevo mensaje en sus redes sociales, como saludo de año nuevo, en el que, indirectamente, vuelve a referirse al tema de su separación.



“Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano. Aunque alguien nos haya traicionado hay que seguir confiando. Ante el menosprecio, seguirse valorando”, escribió la cantante.

Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano... pic.twitter.com/kUBhGj2cUD — Shakira (@shakira) January 1, 2023

“Son menos los que se van y más los que permanecen a nuestro lado. Nuestras lágrimas no son un desperdicio, riegan el suelo donde nacerá el futuro y nos hacen más humanos, para que en medio del desamor se pueda seguir amando”, añadió.

El tema legal de la separación tuvo despliegue

También se llevó muchos minutos y muchas palabras el proceso legal de la separación, incluyendo la disputa por la custodia de los hijos de la pareja, Milan y Sasha, quienes, finalmente, vivirán junto a Shakira.



Mientras Piqué, oficialmente, nunca se refirió al tema públicamente, Shakira si dio una entrevista a la revista Elle en septiembre del año pasado sobre el tema.



“Creo que todos tenemos nuestros propios procesos para manejar el duelo, el estrés o la ansiedad. Todos pasamos por cosas en la vida. Pero en mi caso, creo que escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato [risas]. Simplemente me ayuda a procesar mis emociones y darles sentido. Y me ayuda a sanar”, dijo.



“Creo que es la mejor medicina, y junto con el amor de mi familia y mis hijos, que me sostienen. La música es definitivamente una de esas herramientas, una de las pocas herramientas que tengo para sobrevivir a situaciones extremas”, agregó.



Poco después, en octubre, Shakira lanzó un sencillo llamado Monotonía, una canción en ritmo de bachata junto al puertorriqueño Ozuna, que muchos interpretaron como un desahogo tras la separación.

