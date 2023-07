Ya ha pasado más de un año de la separación de la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué. Mientras este último ya tiene una nueva relación con Clara Chía, la barranquillera se ha concentrado en su carrera profesional.

Shakira ha aprovechado lo sucedido para sacar varias canciones sobre el tema, todas de un enorme éxito. Y en las últimas semanas, además, hay varios indicios de que podría tener una nueva relación.



La colombiana y el piloto del equipo Mercedes de F1 Lewis Hamilton ya han estados juntos en varios lugares e incluso, Shakira asistió al Gran Premio de España en Barcelona, donde las cámaras de TV la siguieron.

¿De dónde sale la versión de que Hamilton se cansó de Shakira?



Sin embargo, dos periodistas, Lorena Vásquez y Laura Fe, del programa Mamarazzis, aseguraron que no solamente no había ninguna relación entre el piloto británico y la colombiana, sino que Hamilton estaría muy enfadado por los rumores. De hecho, insistieron que si Shakira fue a varias carreras, no fue invitada por él.





Otro periodista, Sergio Garrido, señaló que Shakira y Hamilton se habían visto en al menos tres ocasiones, pero sin confirmar que los dos tengan un vínculo sentimental, y que incluso, el chofer del piloto lo habría escuchado hablando con la cantante.



Ahora, varios medios mostraron un nuevo indicio del interés del británico por la barranquillera. Este miércoles, esta última subió a sus redes sociales una imagen junto a sus hijos, Milan y Sasha, viendo un partido de los Dodgers de Los Ángeles. El momento se hizo viral porque Shakira aparece cantando una ranchera, El Rey.

Para la noche del viernes, la publicación tenía casi 2,2 millones de ‘Me gusta’. Pero uno de ellos llamó la atención: el de Lewis Hamilton. Interés hay…



