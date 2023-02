Las últimas semanas del intercambio de mensajes cifrados entre la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué han sido de mucha tensión y de desahogo de parte y parte.

Shakira venía canalizando sus sentimientos tras la separación de Piqué en varias canciones. La más reciente se dio a conocer este miércoles, en un trabajo conjunto con Manuel Turizo, en un adelanto publicado por la propia barranquillera en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, el desahogo parece no haber sido suficiente y la colombiana ahora tuvo una nueva y curiosa aparición en otros de sus redes sociales, TikTok.

Shakira canta y trapea en un video en TikTok



En un corto video, de apenas 25 segundos de duración, se ve a Shakira trapeando en la cocina de su casa, mientras tararea la letra de una canción llamada Kill Bill, interpretada por la cantante estadounidense SZA.

Lo curioso fue el pedazo de la canción que escogió Shakira:



"I might kill my ex, not the best idea

His new girlfriend's next, how'd I get here?

I might kill my ex, I still love him though

Rather be in jail than alone".



Traducida al español, la letra dice:



"Podría matar a mi ex, no es la mejor idea

Su nueva novia es la próxima, ¿cómo llegué aquí?

Podría matar a mi ex, aunque todavía lo amo

Prefiero estar en la cárcel que solo".



¿Se trata de un nuevo mensaje a Piqué y a Clara Chía, la nueva pareja del catalán, o simplemente una coincidencia? Lo cierto es que en TikTok existe un reto con esa canción en particular.



