El tema de los artistas que estarán en el Mundial de Catar se ha vuelto muy polémico, pues varios de ellos han desistido de presentarse.

El músico británico Rod Steward ha revelado que rechazó una oferta de más de un millón de dólares (960.000 euros) para actuar durante el Mundial de Catar por razones morales. "Me ofrecieron mucho dinero, más de un millón de dólares, por tocar allí hace quince meses.



Lo rechacé" porque "no está bien ir" a ese Mundial, dijo Stewart al diario británico "The Sunday Times", en una entrevista en la que le preguntaron sobre la falta de derechos de los homosexuales en Qatar.

Fuertes mensajes

"Los aficionados deben tener cuidado", comentó el músico, que aseguró que "habría estado bien" tocar durante el Mundial su tema "The Killing of Georgie", que narra el asesinato de un amigo gay en la década de 1970.



La también británica Dua Lipa, por su parte, se ha negado a actuar en el Mundial de Qatar para reivindicar los derechos LGBTIQ+ y de las mujeres y aseguró que animará a la selección inglesa "desde lejos".



"Espero visitar Catar cuando haya cumplido todas las promesas sobre derechos humanos que hizo cuando se ganó el derecho a organizar el Mundial", dijo la artista, de 27 años, en Instagram.



Esas renuncias han generado reacción del público, que le piden a J. Balvin y a Shakira que no vayan a Qatar como manera de protesta.

“Mientras Dua Lipa anuncia que no viajará al mundial de Qatar por la violación de derechos humanos a mujeres, gays e inmigrantes obreros, J Balvin y Shakira venden sus principios para presentarse en la inauguración”, escribió Nico Isaza, influenciador y activista en temas políticos.



“Para ellos la discriminación de las personas LGBTIQ+ es algo normal. Para Dua Lipa no. Su rechazo a la violencia es algo de admirar”, se leyó en un trino de una aficionada a la música.



Shakira va a cantar en el Mundial del país donde: La violencia de género no está tipificada en el código penal; si una mujer soltera queda embarazada va a la cárcel; las mujeres necesitan de los hombres permisos y tutelas en varias etapas de su vida. Revisen sus ídolos”, fue otro de los duros mensajes que se conocieron.



