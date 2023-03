Pasan los días y la trama que rodea la separación de Piqué y Shakira se llena de nuevos puntos de giro. Este fin de semana, el encargado de ponerle 'picante' a la situación había sido el exjugador del Barcelona, quien en una entrevista con el diario 'El País' aseguró que quería ser "fiel" a sí mismo.

Ahora, en medio de los ecos de las palabras de Piqué, la que salta al frente es Shakira, pues el tradicional programa de entretenimiento 'Fiesta', de 'Telecinco', revela un fragmento de audio que había pasado desapercibido.



En la grabación, sostiene el 'show' en mención, la barranquillera "lanza un duro mensaje hacia su ex" (sic).



Tan fuerte es que 'Informalia' lo reseña así: "Shakira se salta las líneas rojas con el padre de sus hijos".



Fuerte mensaje oculto de Shakira a Piqué



Shakira y Piqué. Foto: AFP, YouTube Bizarrp

Conforme expresó el panelista Jorge Moreno en 'Fiesta', en la última canción de Shakira, 'TQG' con Karol G, aparece una fuerte frase que había pasado desapercibida hasta el momento.



"Hay que fijarse bien, pues no es fácil percibirlo. En un momento dado, Shakira se ríe y dice “f... you” (lo que viene siendo “vete a la m... en castellano)", dijo Moreno.



Y, en efecto, en el audio se alcanza a escuchar la expresión. La prensa, sostiene, iría contra Piqué.



"Durante la canción, hay un momento en el que Shakira no solo dice 'f.. you" (traducido como 'que te jodan') sino que se ríe al pronunciarlo", dice 'Informalia'.



La grabación que 'había pasado de agache', de momento, habla por sí sola.

Ya se dieron cuenta que Shakira le dice a piqué "Fuck you" al final cuando se están riendo? ella es una maestra camuflando las palabras 😅 eso es poco para lo que se merece ese hp . pic.twitter.com/aW8DHFO2rp — Ester (@esterkmp) March 18, 2023

