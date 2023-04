Shakira y Gerard Piqué siguen siendo noticia en España, Europa, Colombia y en el mundo. Y más cuando la cantante se trasladó hace unos días a Miami, Estados Unidos, con sus hijos Sasha y Milan.

La expareja, que anunció oficialmente su separación en junio del 2022, ha venido siendo centro de las miradas por los hechos que han desarrollado sus carreras.

(Clara Chía no se salvaría: inesperada reacción de Shakira 'daña planes' de Piqué)(Nairo Quintana: ¿se le abre una puerta en Europa?)

Un dardo más

A comienzos del mes de abril, la barranquillera en sus redes sociales sorprendió con un mensaje en el que se destacaba la frase “orgullosamente latinoamericana”, el que acompañó con barderas de los países de esta región del mundo.



El intercambio de ‘pullas’ entre ella y el exdefensa del Barcelona sigue, no para, y cada vez que algo de esto se presenta, pues la información vuela.

El antecedente



Piqué estuvo en medio de la polémica en una entrevista que le concedió a Gerard Romero y en la que volvió a prender la mecha.



"Mi expareja es latinoamericana. Tú no sabes lo que he tenido que recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades, miles", dijo el catalán en esa ocasión, palabras que no cayeron bien.



El exjugador desató una lluvia de críticas en las redes sociales, en las que muchas personas trataron su opinión de “xenófobo” y “racista”.

Orgullosa de ser Latinoamericana. 🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023

Esa vez, Shakira publicó ese mensaje, pero volvió a la carga y sorprendió con otro ‘post’ en sus redes.



Y lo hizo en una ‘stories’ de Instagram. En esta ocasión aprovechó una lista creada por Spotify con este título: “Orgullosa de ser latinoamericana”.



La frase está acompañada por una foto de portada en la que está la colombiana y que incluye 50 canciones de varios artistas latinos y en la que está, como es normal, trabajos de la barranquillera.

(Alianza Petrolera dejó en alerta a Once Caldas y Deportivo Cali en el descenso)

📱| Shakira reposta a playlist ‘Orgullosa de ser Latinoamericana’ do Spotify no Instagram. pic.twitter.com/QleWyhcDZC — Shakira Brasil | Fan Account (@Shakira_Brasil) April 14, 2023





Deportes