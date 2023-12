Shakira: revelan confesiones que hizo en su canal de WhatsApp, ¿otra vez Piqué?

Los brazos entrelazados en alto, el vientre al descubierto y el torso inclinado hacia un lado anticipan el emblemático movimiento de cadera de Shakira, inmortalizado en una estatua de 6,5 metros de altura en su ciudad natal de Barranquilla, mientras el mundo sigue hablando de sus éxitos.

Elaborado en bronce con algunos fragmentos en aluminio, el monumento representa a la estrella del pop mientras realiza uno de sus característicos pasos de baile, luciendo un sostén marrón y una falda larga del mismo color.

"Unas caderas que no mienten, un talento inigualable, una voz que mueve masas", reza la inscripción en la base de la escultura, presentada en un acto público al que asistieron los padres de la cantante, William Mebarak -de orígen libanés- y Nidia Ripoll.

Y mientras eso pasa en su ciudad natal, la colombiana tuvo una charla informal en su canal de Whatsapp y sorprendió con varias frases.

Nada raro

Bueno, la verdad es que la app de mensajería instantánea “hizo un juego con Shakira para ver cómo se maneja la colombiana con el teléfono móvil”, contó Mundo Deportivo.

Gracias al escultor Yino Márquez y a los estudiantes de la escuela distrital de artes por esta muestra del enorme talento artístico de la gente de mi tierra. pic.twitter.com/lR7ZQSO4Mx — Shakira (@shakira) December 26, 2023

El periódico advirtió que el tilde azul es uno de los grandes debates, ya que algunos se inclinan por tenerlo activado y otros prefieren conservar el misterio. La colombiana se inclina por la vereda de los "transparentes", al admitir que "tengo el check azul activado".



Y para darle mayor argumento a su inclinación, admitió que no le agrada la gente que no lo hace: "Me da mucha rabia las personas que lo tienen desactivado".

Y agregó: “Por su popularidad y exigencias laborales, sí confesó que prefiere ser participante de un grupo y no tener la responsabilidad de ser administradora. “Participante, que no me pongan a administrar más cosas ya, por favor”, dijo entre risas.



La barranquillera confesó cómo abandona los chats cuando habla con las personas cercanas.

The moment you and your BFF see each other at our #Shakira exhibit this weekend.



🎟️: https://t.co/VLUogHvNbp pic.twitter.com/y9bnHCgU45 — GRAMMY Museum (@GRAMMYMuseum) December 9, 2023

“Aviso, que voy a salir, me marcho con dignidad”, contó.



Shakira, como es obvio, no se refirió a nada personal, deja de lado las preguntas sobre su vida privada, sus hijos y, por su puesto, su ex, Gerard Piqué.

