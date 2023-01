Shakira se convirtió en la persona más buscada en la última semana en Google por cuenta de "BZRP Music Session #53", una canción llena de dardos envenenados dirigidos a su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué y a su actual novia, Clara Chía, que sigue dando de qué hablar.

Google advierte que en la semana del 9 al 13 de enero Colombia fue el cuarto país con más búsquedas relacionadas con Shakira, pero señala que el primer lugar lo ocupó España, en donde vivió la barranquillera casi 12 años.



Ese interés se extendió a "BZRP Music Session #53", el más reciente tema musical, que es el más escuchado en Spotify.



En "BZRP Music Session #53", la artista de 45 años lanza frases dirigidas a su expareja como "tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión" o "entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música, perdón que te sal-pique".



La colombiana va aún más allá y no deja asomo de dudas sobre sus intenciones cuando dice "esto es pa' que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques" o "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".



La reacción de la familia de la expareja, que anunció la separación en junio del 2022, ha sido casi que de inmediato.

¿Qué dijo Monserrat?



Pero de la que no se tenía ‘coordenadas’ es de la mamá de Piqué, Montserrat Bernabeu, quien fue abordada por los periodistas que la esperaban en la puerta de su casa.



"Me dejaste de vecina a la suegra", es otra de las fraseas de la nueva canción, que se liga al hecho que en días pasados los medios españoles dieron a conocer.



Monserrat ha sido una de las personas más buscadas para que hable de la polémica, pero no había sido posible, más cuando hace pocos días Shakira puso una bruja en el balcón de su casa apuntando a la de sus suegros.



La madre del exfutbolista fue indagada y contestó: “"no voy a decir nada sobre este tema”. Sin embargo, el lunes, entrada la noche, volvió a aparecer.



Pero en esta ocasión n dijo nada, siguió derecho en el carro, sin mirar a las cámaras, limitada al silencio, pero con un rostro enfurecido.

