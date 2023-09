Casi año y medio después del anuncio de su separación del exfutbolista español Gerard Piqué, la cantante colombiana Shakira ha enlazado un cadena de éxitos musicales en los que ha desahogado la pena por su rompimiento.

La vida le cambió completamente a la colombiana, que se radicó en Miami tras la ruptura y tras la nueva relación de Piqué con Clara Chía. Pero ese desahogo, desde lo musical, ha sido inmensamente exitoso.

Ya la barranquillera había lanzado, en octubre del año pasado, ‘Monotonía’, junto al puertorriqueño Ozuna, con algunas indirectas hacia el catalán. Pero luego, en enero, apareció ‘Music Sessions #53, con el argentino Bizarrap, en el que sí hubo alusiones directas a Piqué y a las causas de las separación, entre ellas Clara Chía.



En febrero apareció TQG, canción junto a la también colombiana Karol G, y en mayo lanzó ‘Acróstico’. La primera, con nuevas indirectas hacia su exesposo y la segunda, más dedicada a sus hijos, Milan y Sasha.



A finales de junio, Shakira presentó ‘Copa vacía’, un trabajo junto a su compatriota Manuel Turizo, y esta semana lanzó una apuesta arriesgada: salió su sencillo ‘El Jefe’, en el que incursiona en la música regional mexicana con una de las bandas insignia de ese género, Fuerza Regida.

Video completo de El Jefe, by #Shakira pic.twitter.com/zaNnNWLeYU — Mateo Urquilla periodista (@MateoUrquilla) September 21, 2023

La letra de la canción ya traía una indirecta hacia el padre del exfutbolista, Joan Piqué:



“Dicen por ahí que no hay mal

Que más de cien años dura

Pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura”.



Ahora, los seguidores de Shakira han notado, en el video oficial de la canción, que en la imagen hay ueva indirecta, esta vez, hacia la madre de Piqué, Montserrat Bernabéu.



Justo cuando está pronunciando la frase contra su exsuegro, en el video intentan callarla tapándole la boca. De esta manera, Shakira recrea la escena que vivió en 2016, que se hizo viral en redes luego de su separación.



En aquella ocasión, Montserrat Bernabéu intentó callarla de la misma manera, lo que generó reacciones muy fuertes. Ahora, Shakira no se queda con nada y le manda un mensaje.

Es que Shakira se quedó corta... #ElJefe pic.twitter.com/jqeWnoGVQl — Shakira Vitium Charts (@Shakira_Vitium) September 22, 2023



Ya en Music Sessions #53, Shakira había enviado otro mensaje a Bernabéu: "Me dejaste de vecina a la suegra, a la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda".



DEPORTES

Más noticias de Deportes