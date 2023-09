La cantante colombiana Shakira inauguró este sábado un colegio en uno de los barrios más deprimidos e inseguros de su natal Barranquilla, donde aseguró que se siente “inspirada, con ganas y con fuerza de seguir adelante”, aunque por el momento no tiene fecha de lanzamiento para su nuevo disco, y su ex Gerard Piqué reaccionó.

Shakira inauguró en Barranquilla la Institución Educativa Distrital Nuevo Bosque Pies Descalzos, con la que espera impactar y dar educación a más de mil niños cada año de esta comunidad que convive con las desigualdades socioeconómicas.

Agradecimientos

La inversión total en el colegio Nuevo Bosque Pies Descalzos ascendió a más de 16.000 millones de pesos. El Distrito de Barranquilla contribuyó con $11.000 millones, mientras que la Fundación Pies Descalzos, Fundación La Caixa, LCI Foundation y Fundación FC Barcelona aportaron conjuntamente $5.700 millones.



El colegio, situado en un área de 6.073 metros cuadrados, está equipado con:

22 aulas regulares 4 aulas de preescolar 2 laboratorios Aula de arte Aula de tecnología Biblioteca Cocina y comedor Zona administrativa 3 canchas deportivas Baterías de baños

"Lo que hemos aprendido con la fundación (Pies Descalzos) es que cada vez que se construye una escuela se transforma la comunidad entera; hemos estado en sectores donde no había agua potable o las calles están despavimentadas, no había electricidad, y este tipo de infraestructuras de alguna manera transforma a la sociedad entera", celebró la colombiana.

Además, la fase final del proyecto incluye obras complementarias, como el cerramiento para la cancha polideportiva, acabados como grama sintética y demarcación, y obras de urbanismo tanto internas como externas. También se ha previsto la dotación de mobiliario y equipamiento de cocina, entre otros detalles.

Lo que dijo Piqué

Piqué, en sus redes sociales, publicó una imagen que coincide con la visita de su ex a Barranquilla.



En la imagen se ve a un tiburón, el símbolo del Junior de Barranquilla, pero no se sabe si hace alusión a lo que hizo Shakira en la capital del Atlántico.



De una vez los aficionados reaccionaron y le preguntaron si se refería a Colombia, a la barranquillera, pero no contestó.

Este 20 de septiembre, Shakira estrena 'El Jefe': así suena

Shakira está 'ad portas' de un lanzamiento mundial. La cantante barranquillera cuenta las horas para dar a conocer 'El Jefe'.



Y a pocos días de que llegue la fecha anhelada, se conoció un corto video de la canción con el que los seguidores de la artista aseguran, con singular emoción, que Shakira decreta el 'fin' de Gerard Piqué.



'El Jefe' es una canción con tonos norteños en la que ha venido trabajando la barranquillera con Fuerza Regida, un grupo de música regional mexicana que ha llevado sus ritmos hasta Estados Unidos.



La letra, aunque no se ha hecho oficial, es considerada por los seguidores de la cantante como una última dedicatoria a Piqué.



"Tienes todo pa' ser millonario. Gustos caros..., la mentalidad..., solo te falta el salario", reza la letra, según se escucha en el adelanto filtrado.