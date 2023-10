Shakira revela quién fue la persona que más la apoyó cuando se separó de Gerard Piqué

La separación de Shakira del exfutbolista Gerard Piqué sigue teniendo ecos después de tanto tiempo. Ahora, fue la artista la que dio detalles de la persona que estuvo más pendiente cuando se produjo la ruptura.

Se trata del artista colombiano Carlos Vives, uno de sus mejores amigos y persona muy cercana a ella.

Amistad eterna

Facebook Twitter Linkedin

Shakira y Gerard Piqué Foto: Instagram y Efe

Recientemente Vives, que se encuentra celebrando sus 30 años de carrera musical, recibió la visita de Shakira en pleno concierto, lo que le generó gran sorpresa pues no se lo esperaba.



'El tour de los 30' se presentó en la noche de este sábado 28 de octubre en Miami, Estados Unidos, con miles de personas coreando los temas del cantautor samario.



Hasta ese escenario, en el estadio Kaseya Center, llegó Shakira de sorpresa.



"Estén atentos… voy a intentar hacer algo inesperado en un par de minutos", escribió la autora de 'Loba' en su cuenta de X (antes Twitter).



Pues en la antesala de la sorpresa, Shakira sostuvo un live con sus seguidores y habló de muchas cosas, entre ellas, de su amistad con Vives y lo importante que fue cuando se separó de Piqué.



"Quiero a Carlos Vives, ha estado en los momentos más difíciles de mi vida. Siempre me llamaba pa’ preguntarme cómo estaba, cuando me separé, todos los días ‘¿Cómo estás?’” dijo la cantante colombiana.





DEPORTES

Más noticias de deportes