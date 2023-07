Gerard Piqué y Clara Chía Marti, la pareja que más siguen los medios en España, vuelve a ser protagonistas de los programas de farándula en ese país y por ‘culpa’ de la misma persona: Shakira.

Ambos asistieron a una rumba en una discoteca y no solo la gente comenzó a corear el nombre de la cantante colombiana, sino que se escucharon canciones de la barranquillera.

No quieren rastro de ella



De inmediato, pues la reacción del exdefensa del Barcelona y su pareja no se hizo esperar y, claro, el público que frecuenta el sitio habló de eso.



En el exclusivo sitio de rumba de Barcelona, Piqué y Chía se la gozaron toca, pero no dejaron de sentirse mal cuando las canciones de la ‘ex´ del exfutbolista se escucharon.



El Nacional de Cataluña señaló que al llegar a la fiesta en la discoteca Uniq en Andorra, ambos le habrían pedido al dueño y al DJ de turno que no pusieran canciones de Shakira.

Ay @3gerardpique a donde vaya siempre se la recordarán, ese es su karma!!!

Repetirá mil veces que le resbala todo pero se quema por dentro de la rabia!!

…@shakira siempre gana!!!😮‍💨😮‍💨 pic.twitter.com/8rJ79oQ2ae — Monica 💫 (@moviriv) July 30, 2023



El medio, que consultó a varias fuentes, aseguró que Piqué, Clara Chía, Carles Puyol y su esposa Vanesa Lorenzo, quienes los acompañaban, no escucharon los éxitos de la colombiana, por lo que la presión hizo efecto.

