Gerard Piqué anunció, en un entrevista concedida a EFE, que 2024 será el año de la expansión de la Kings League por América -con una competición en Brasil y otra enfocada al mercado latinoamericano con sede en México- y también en Francia e Italia.

El exjugador del Barcelona, reconocido mayoritariamente en Latinoamérica por su separación de la colombiana Shakira, espera llevar su proyecto a otro nivel.

A quince días de que el Civitas Metropolitano de Madrid albergue las Finales a Cuatro de las ligas de verano de la Kings League y la Queens League, Piqué habló del futuro de su exitosa propuesta de fútbol y entretenimiento, que pretende replicar en diversos territorios hasta contar con una decena de competiciones repartidas por todo el mundo en un plazo de tres años.



Y, aseguró Piqué, habrá un equipo colombiano.



Gerard Piqué, 'a la tierra de Shakira'

"El 2024 es el año en el que nos vamos a expandir, y eso conlleva mucha dedicación y mucho tiempo. Después de hacer un ejercicio de exploración sobre cuáles serían los mercados más importantes o prioritarios para nosotros, hemos decidido apostar por toda la América de habla hispana, Brasil, Francia e Italia. Todos ellos reúnen dos cosas: que les gusta mucho el fútbol y que tienen una importante comunidad de streamers y así es como nacimos nosotros y como queremos continuar", dijo Piqué en la charla con EFE.



Interrogado por la sede de su proyecto en América, manifestó: "Podemos decir que ya es seguro que en enero iremos a México. Ahí es donde tendremos nuestra casa, nuestro pabellón, como lo tenemos aquí en Barcelona (el Cupra Arena). Y la Liga se va a llamar Kings League Américas. Después de elegir pabellón, deberemos escoger a los doce presidentes que van a tener la suerte de tener un club allí y que van a ser streamers de habla hispana de toda América, y también al que será el presidente de la Liga. En octubre será cuando seguramente vayamos físicamente allí y lo anunciaremos absolutamente todo, luego celebraremos el draft y en enero empezaremos la temporada. América es un continente muy grande", anunció.



Ante la expectativa por la incorporación de otros países, el catalán expresó: "La Kings League Américas va a tener presidentes o propietarios de distintos países. Queremos involucrar a cuantos más países mejor. Habrá países de Centroamérica, y de Norteamérica que hablen español también va a haber un par. Luego habrá algún club colombiano, chileno, argentino... Tenemos cinco o seis que ya están confirmados, no podemos decirlos aún, pero estamos en el proceso y cada vez queda menos para que se haga realidad.



"La idea que tenemos en la cabeza es hacer de ocho a diez Ligas en distintos territorios y que los mejores clubes de estas Ligas, como he dicho antes, se puedan unir para enfrentarse en una competición internacional. A esto creemos que le vamos a tener que dedicar, mínimo, dos o tres años, y una vez consigamos lo que tenemos planificado, nos pondremos como objetivo quizá ir a otros deportes, pero ahora mismo creemos que todavía hay mucho por hacer en el fútbol", concluyó Piqué.



