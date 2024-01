¿Cuánto dinero ha ganado Shakira y Bizarrap por canción contra Piqué? Cumple un año

La separación del español Gerard Piqué y la colombiana Shakira estuvo en boca de todos durante varios meses, luego de varios meses de silencio por ambas partes. Sin embargo, Shakira rompió el convenio de silencio y lanzó su primera 'bomba' hace un año exactamente.



El 11 de enero de 2023, Shakira y Bizarrap sacaron su éxito mundial 'Music Sesions #53', una canción con dedicación directa de la cantante colombiana a su expareja Gerard Piqué y a la nueva novia Clara Chía.

Shakira ha demostrado que su talento y disciplina la han llevado a destacar Foto: YouTube: KAROL G / Instagram: @bizarrap

"Una loba como yo no está pa' novato''', "Cambiaste un Rolex por un Cassio", "Cambiste un Ferrari por un Twingo", ''Tiene nombre de persona buena, Clara-mente, no es como suena'', ''Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda'' o ''A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú'', fueron las frases más célebres de la canción.



Sus fuertes pullas a Piqué le permitieron colocarse en los primeros lugares de las listas de reproducción, todo el mundo hablaba de la letra de la canción y volvió a encender la polémica y turbulenta separación con el exfutbolista del Barcelona.



Shakira calentó motores desde el 2022 con varios fragmentos de la canción en sus redes sociales que le generaron una alta expectativa al público y la estrategia funcionó, en su primera semana, 'Music Sesions #53' alcanzó la sorprendente cifra de 80,646,962 reproducciones.

Además, ha estado nominada a varios premios de renombre a nivel mundial y logró quedarse con el galardón a Mejor canción pop urbana en los Latin Music Awards y a Canción del año – Latin Pop en los Billboard Latin Music Awards.



Luego de un año de su lanzamiento, tiene la envidiable cifra 674.696.747 reproducciones en YouTube y 865.129.633 en Spotify, números que muy pocos artistas consiguen.

Según El Confidencial reveló que, teniendo en cuenta los parámetros publicados por el portal Digital Music News, la canción 'Music Sessions #53' ha facturado más de 4.322.389,26 de dólares, cerca de 17 mil millones de pesos colombianos en Spotify. En YouTube la cifra ronda entre los 596.489,717 dólares.

Clara Chia, Gerard Piqué y Shakira Foto: Instagram

Cabe destacar que no es la única canción contra su expareja, Gerard Piqué, en canciones como 'TQM', 'El Jefe', 'Monotomia' y 'Te felicito' también lanza dardos a él y a su familia.



