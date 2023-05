Shakira ha sido centro de atención en los medios durante esta semana. Ha tenido unos días agitados, llenos de compromisos y la mayoría de ellos públicos.

Es por eso que la gente ha tenido tiempo para enterarse de lo que hace y de hablar bien o mal de ella.



Estuvo el fin de semana en el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami, Estados Unidos.



La vieron con Tom Cruise, en una amena charla, y en la noche cenó con el piloto Lewis Hamilton.

Duro golpe



Este jueves, salieron a la luz pública unas imágenes de ella con Hamilton en un yate y eso ha despertado mucha curiosidad.



Sin embargo, luego de la separación con el exfutbolista, Gerard Piqué, pues las cosas entre ellos no están bien.



Piqué estuvo hace poco en Miami pasando unos días como sus hijos, Milan y Sasha, como lo dice el compromiso que se firmó en diciembre pasado.

Fuerte movimiento



La cantante hizo un movimiento estratégico que se acaba de conocer. Resulta que ya no contará más con F0erran Vilaseca como administrador de Fire Rabbit SL, la empresa que tiene para gestionar su patrimonio inmobiliario, pero ahí no para la cosa, pues ella quedó como única administradora.



Vilaseca es uno de los abogados serios y reconocidos, pero lo clave es que es de la entera confianza de Piqué. Trabaja con él en algunas secciones de Kosmos, su empresa por lo que la colombiana decidió no contar más con él para que le cuide su fortuna.



Shakira, en su reemplazo, ha contratado a Enrique Pecourt Gozálbez, un abogado especializado en derecho civil y fiscal, que tiene mucho prestigio en Barcelona y con el que trabaja desde los primeros días de mayo.

