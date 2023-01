Piqué y Shakira siguen siendo noticia en el 2023. Aunque su separación ocurrió hace más de seis meses, el exfutbolista catalán y la cantante barranquillera no dejan de aparecer en la prensa de entretenimiento por los ecos de su ruptura.

En el inicio de este nuevo año, los medios 'rosa' han destacado la celebración de fin de año que mantuvo Piqué con su nueva pareja, la joven española Clara Chía Martí.



Ahora, cuando todo indica que su futuro va 'viento en popa', Piqué vuelve a ser noticia por su pasado con Shakira.



Y esto, gracias a unas acusaciones de traición que vuelven a salpicarlo.



"Esta es la persona que traicionó a Shakira", anunció el programa 'Despierta América', de Univisión, en su última emisión.



'Esta es la persona que traicionó a Shakira'

Shakira en Festival de Cannes 2022 Foto: AFP

En el programa de la cadena norteamericana, se dijo que Shakira fue "traicionada una vez más".



"Quien la traicionó fue su chef privado. Es como de telenovela, le dijo que renunciaba y se iba a cumplir su sueño de montar su propio restaurante, ella le dijo ‘adelante, vuela alto’ y era falso, en realidad se fue con Piqué, a trabajar con el ex”, aseguraron los 'hosts' del 'show' matinal.



De hecho, ante tal aseveración, complementaron que al parecer uno de los menores fue quien descubrió el hecho.



“Resulta que no solamente se fue a trabajar con Piqué, sino que al parecer fue uno de los hijos de Shakira quien pudo ver al chef en el apartamento de su papá y se enteró de la situación, quedó petrificado porque no entendía nada. Pero eso no es todo, resulta que durante el proceso de separación era ese chef quien, aún siendo empleado de Shakira y del círculo de ella, le preparaba el desayuno y la comida a la nueva novia de Piqué”, añadieron.



En su cuenta de Instagram, el programa fue certero: "Esta es la persona que traicionó a Shakira"..

Hasta el momento, ni Piqué ni Shakira, y ahora el supuesto chef, se han pronunciado sobre los rumores que hablan de traición.

