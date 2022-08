La situación entre Gerard Piqué y Shakira no pasa por su mejor momento.

Después de que el futbolista fuera visto con quien sería su nueva novia besándose en público el pasado fin de semana, la tensión con el entorno de la cantante va en aumento.



Según la prensa española, Shakira habría reaccionado muy enfadada porque el jugador habría roto un acuerdo importante.



"Y es que el defensor habría roto un pacto que hicieron al separarse. Según acordaron Shakira y Gerard Piqué, ninguno podía aparecer un público con una pareja durante el primer año de su ruptura, la cual anunciaron el pasado 4 de junio", explica 'La razón'.



Ahora, luego de ese impacto, se conocieron las primeras fotos de Shakira tras la escena del futbolista.



Y según el 'paparazzi' Jordi Martin, encargado de tomarlas y quien ha seguido a Shakira desde hace más de una década, la cantante está "peor que nunca".



(Le recomendamos: Nairo Quintana: los argumentos que tendría el Arkea para cancelar su contrato).

El beso de Piqué

Según publicó el programa 'Socialité', 'show' de entretenimiento que ha seguido la separación de Piqué y Shakira desde un comienzo, el futbolista catalán asistió el pasado viernes al concierto del cantante español Dani Martín, exlíder de la agrupación El canto del loco.



Conforme se lee en sus reportes, Piqué estuvo acompañado de su padre, hermano y varios amigos cercanos.



Además, habría estado con Clara Chia Martí, quien sería su nueva novia.



Con ella, conforme se ve en las imágenes de la noche, estuvo muy cariñoso y se llegó a besar.



“Se besaron y hubo muchos gestos de complicidad: abrazos y caricias”, informaron las 'Mamarazzis', de El Periódico, quienes dieron a conocer la separación de la pareja en su momento.



(Además: Cristiano Ronaldo: revelan intimidante charla con madre de niño autista agredido).

#Ahora Filtran vídeo del primer beso en público de Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía de 23 años.



A Piqué le han dicho de todo se han burlado en público, le han pegado gritos y hasta groserías le han dicho después de su separación con Shakira.📹 @socialitet5#21Ago pic.twitter.com/p0R9a5jGHl — Bajo La Lupa (@BajoLaLupaInfo) August 21, 2022

Shakira 'más triste y desolada que nunca'

Facebook Twitter Linkedin

Algunas versiones de medios mexicanos apuntan a que Shakira podría ser demandada por plagio. Foto: Captura de pantalla

Este martes se conocieron las primeras imágenes de Shakira tras el beso de Piqué con su supuesta nueva novia.



En ellas se le ve estar con sus dos hijos, Milán y Sasha.



A juicio de Jordi Martin, quien tomó las fotos, Shakira está "más triste y desolada que nunca", según dijo en su cuenta de Instagram.



"Yo a Shakira la noté peor que nunca. He cubierto todo el tiempo de la ruptura y esta es la vez que peor la he visto. Está abatida", añadió en la televisión española.



(Le puede interesar: Piqué, señalado: así reaccionó Shakira al video besándose con su 'nueva novia').



De hecho, según cita 'TN', Martin habría revelado el único favor que le pidió la cantante.

“Solo me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y obviamente ni se me pasó por la cabeza hacerlo. No fue nada fácil para mí tomar estas imágenes. Desde aquí, ánimo que saldrás de esta”, reseña el medio en mención.



"Piqué le está haciendo daño, mucho mucho daño", concluyó Martin en su último informe.

Así captaron en el parque a Shakira y sus hijos, tristes pero unidos, mientras Piqué feliz con su querida, ok puede andar con quien quiera, es soltero, el problema es que lo hizo estando con ella, Piqué no le deja ir de España, déjala vivir donde sea feliz 🥲 pic.twitter.com/zkfnJ4tGKI — Shakira carla Shakira en español (@shakiracarla) August 22, 2022

Hoy en @ElGordoyLaFlaca Lily confirmó que por lo que le llega Pique se está portando mal con Shakira. También mostraron unas imágenes de Shakira y sus niños de hoy en el parque. pic.twitter.com/rJrjiphYv9 — Idek (@LovelyYou42) August 22, 2022

Más noticias de Deportes

DEPORTES