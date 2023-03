'BZRP Music Session #53', Bizarrap y Shakira son noticia, luego de su participación en el programa del presentador Jimmy Fallon.

‘The Tonight Show' se ha posicionado como uno de los más importantes en la programación cultural de Estados Unidos y el mundo en general y la participación de la barranquillera rompió récords.

(¡Qué golazo! El mejor de la jornada inglesa, y fue de un colombiano, video)(Gerard Piqué se enfrenta a un nuevo problema, mientras Shakira se fue a EE. UU.)

La cofesión



Shakira habló de todo, eso ya se sabe. Volvió a tocar el tema del fin de la letra de la canción, con los dardos a Gerard Piqué, su expareja.



La colombiana volvió a hablar e hizo una fuerte confesión. La intérprete advirtió que si bien hay mujeres millonarias, exitosas y poderosas, pues tienen sentimientos y puede expresarlos de acuerdo a cómo les haya ido en una relación.

‘The Tonight Show' se ha posicionado como uno de los más importantes en la programación cultural de Estados Unidos y el mundo en general y la participación de la barranquillera rompió récords. Shakira habló de todo, eso ya se sabe. Volvió a tocar el tema del fin de la letra de la canción, con los dardos a Gerard Piqué, su expareja. La confesión La colombiana volvió a hablar e hizo una fuerte confesión. La intérprete advirtió que si bien hay mujeres millonarias, exitosas y poderosas, pues tienen sentimientos y puede expresarlos de acuerdo a cómo les haya ido en una relación. Y fue el momento en el que soltó la bomba: “Me he creído esa fábula de que una mujer definitivamente necesita a un hombre, siempre he sido bastante dependiente de los hombres, tengo que confesarlo. He sido una enamorada del amor y creo que esa historieta he logrado entenderla desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma hoy en día. He logrado sentir que yo soy suficiente, cosa que pensé que jamás podía pasar”. La cantante de Barranquilla está a punto de viajar a Miami, Estados Unidos, a vivir, como fue el acuerdo al que llegó con Piqué en diciembre pasado. Lo hará con sus hijos, Sasha y Milan, con quienes fue a Nueva York, y se habla de que el viaje será a principios del mes de abril. Deportes

Y fue el momento en el que soltó la bomba: “Me he creído esa fábula de que una mujer definitivamente necesita a un hombre, siempre he sido bastante dependiente de los hombres, tengo que confesarlo", dijo Shakira



Y agregó: "He sido una enamorada del amor y creo que esa historieta he logrado entenderla desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma hoy en día. He logrado sentir que yo soy suficiente, cosa que pensé que jamás podía pasar”.

El viaje

La cantante de Barranquilla está a punto de viajar a Miami, Estados Unidos, a vivir, como fue el acuerdo al que llegó con Piqué en diciembre pasado.



Lo hará con sus hijos, Sasha y Milan, con quienes fue a Nueva York, y se habla de que el viaje será a principios del mes de abril.

(Gran crisis en Colombia: preparación a Olímpicos-2024, ‘patas arriba’; análisis)(Dani Alves: se filtra nuevo plan de los abogados para demostrar su inocencia)



Deportes