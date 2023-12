Shakira, ahora todo es felicidad: así es la vida de sus hijos tras separación con Piqué

Shakira y Gerard Piqué han dado de qué hablar tras su separación el año pasada, debido a algunas infidelidades del exjugador del Barcelona mientras la colombiana hacía sus giras y conciertos por el mundo.



La ruptura amorosa provocó que la barranquillera abandonara Barcelona para mudarse a la ciudad de Miami, en Estados Unidos; allí relanzó su carrera musical con grandes éxitos como ‘El Jefe’, ‘TQM’ y ‘Music Sessions #53’.

La cantante disfruta de su fortuna con sus hijos y también ayuda a la fundación filantrópica Pies Descalzos. Foto: Instagram @shakira

Además, Shakira decidió salir de España junto con sus dos hijos, Milan y Sasha, quienes son fruto del amor con Gerard Piqué y han tenido un cambio radical en su vida.



En una entrevista con la revista ‘¡Hola!’, Shakira reveló que los dos niños no tenían una vida normal en Barcelona por el constante acoso de la prensa catalana, pero en Miami están más tranquilos y su niñez se lleva a cabo con normalidad.

Shakira con sus hijos, Milán y Sasha. Foto: Jason Kempin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

La mudanza y el cambio de aires beneficio a los hijos de Shakira y Piqué, que ya no son perseguidos y acosados por la prensa y tienen el espacio que no tenían en la ciudad condal.



“Nunca había visto a mis hijos tan felices. Van a sus extraescolares sin que nadie los persiga, no como en Barcelona, donde teníamos todos los días paparazzis en la puerta. Llevan una vida libre y normal como dos niños comunes, no como hijos de celebridades”, indicó la cantante colombiana sobre su vida y la de sus hijos en Barcelona.

Shakira y Piqué tienen dos hijos en común: Milan y Sasha. Foto: Instagram: @3gerardpique / @shakira

La privacidad era lo último que tenía ella y sus hijos en España, por lo que no podían desarrollar actividades de forma normal: “En España, los niños no podían ir tranquilos al colegio y la situación que vivíamos con la prensa, que los perseguía incluso hasta la puerta de su colegio, no era soportable”, señaló.



Por otro lado, destacó el talento que tienen Milan y Sasha en el deporte y la música, aspectos que heredaron de su madre y su padre, quienes se han destacado en ambos ámbitos.



“Son niños muy extrovertidos y tienen grandes amigos que los quieren por lo que son y no por ser hijos de personas famosas. Viven al aire libre y tienen la posibilidad de aprender varios deportes, además de seguir explotando sus talentos en la música”, finalizó Shakira en su entrevista.

Shakira, Milán y Sasha visitando el estadio de Los Ángeles Dodgers hace unos días. Foto: Instagram: @shakira

