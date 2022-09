Piqué y Shakira no descansan del escrutinio público a más de tres meses de que anunciaran su separación, luego de doce años como pareja.

Desde el momento en el que emitieron el comunicado informando la noticia, el futbolista y la cantante no han podido disfrutar de un momento de calma, pues los 'paparazzis' han seguido cada uno de sus pasos.



En los últimos días, la mayor atención se la ha robado la reunión que habrían tenido en el despacho de los abogados de Piqué para definir la custodia de sus hijos.



Y ahora, unas horas después, la prensa especializada ha revelado los motivos que habrían llevado a que el jugador abandonara intempestivamente la conciliación.



En palabras de Lorena Vásquez, quien reveló en su momento la separación de la pareja, fue producto de "unas exigencias extrañas de la colombiana".



(No deje de leer: Cristiano Ronaldo: inesperada reacción con mujer que tan solo quería una foto).

'Las exigencias extrañas'

Foto: Capturas de pantalla de videos de 'CHANCE'

Según reseña el diario 'El nuevo Herald', Lorena Vásquez, una de las populares 'mamarazzis' de 'El Periódico', "'las negociaciones estaban muy avanzadas' pero algo sucedió que provocó que Gerard 'perdiese los nervios' después de dos horas intentando llegar a un acuerdo y 'harto' abandonase la reunión precipitadamente".



Conforme reporta el diario mencionado, Vásquez habría conocido de primera mano los motivos que llevaron a Piqué a abandonar la reunión con Shakira.



“No le gustaban los derroteros que estaba tomando la negociación por el gran número de cláusulas que ha incluido Shakira y por las exigencias extrañas de la colombiana”, manifestó Vásquez, tal cual reporta 'El nuevo herald'.

Shakira muy sonriente deja el despacho de los abogados del futbolista donde ha estado una reunión para llegar, de una vez por todas, a un acuerdo respecto a la custodia de sus hijos. Al final Shakira siempre gana! pic.twitter.com/REClOjSscU — Eireen 🫀🗡️ (@captivexheartx) September 15, 2022

Según habría explicado la periodista de entretenimiento, el mayor motivo de disputa sigue siendo el país de residencia de Sasha y Milán.



Aun así, asegura Vásquez, "no todo está perdido", pues “Shakira y Gerard harán todo lo posible para no ir a juicio y para llegar a un acuerdo por el bien de sus hijos”.



Sobre las 'exigencias extrañas', la reportera no entregó mayores detalles.

