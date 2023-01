Piqué no tiene respiro este miércoles 11 de enero. El exdefensor del Barcelona, quien viene siendo partícipe en redes sociales por su proyecto de la King's League, es blanco de críticas y memes por cuenta del esperado lanzamiento de la nueva canción de Shakira, su expareja.

Según se ha podido conocer, el nuevo tema de la barranquillera, producido de la mano del argentino Bizarrap, es un descargo directo contra el campeón del mundo en 2010.



De hecho, como es tan clara la afrenta, en redes sociales pululan todo tipo de memes que se burlan de Piqué e, inclusive, de su nueva pareja, la joven Clara Chía Martí.



(La puede escuchar: 'Piqué, pa' que te mortifique': así suena la nueva canción de Shakira y Bizarrap).

'¡Shaki, dale con la silla!'

Facebook Twitter Linkedin

Piqué, Shakira y Bizarrap. Foto: Instagram Gerard Piqué y Shakira

"A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, es el fragmento de la letra que se conoce hasta el momento.



Dicho estribillo ha sido suficiente para desatar la ola de memes. Esta, acrecentada por la llamativa reacción de Piqué.

Te felicito que bien actuas🎶🎶🎶 pic.twitter.com/g4zYgbTWW1 — Gata bajo la lluvia (@Katdel97) January 11, 2023

Piqué huyendo después de escuchar la canción jajajaja pic.twitter.com/XsHDluR6Ch — Ángela Addams de Vil (Taylor’s Version) (@Sevilla23XD) January 10, 2023

(Puede leer: 'Esclava': indignante falso documento de Georgina, pareja de Cristiano Ronaldo).

Mañana te terminan de aniquilar pic.twitter.com/Mrrn2hmAlJ — Sergio Marquez (@Samv_95) January 11, 2023

*Shakira anuncia session con Bizarrap*

Yo, la hater número uno de Gerard Pique: pic.twitter.com/XvOVgFDAsZ — Vanessa🎄VIVA MESSI 🇦🇷 (@JK_FerreiraV) January 10, 2023

Piqué ahora mismo pic.twitter.com/BgwrYd0Wc1 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 10, 2023

Más noticias

DEPORTES