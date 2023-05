Shakira está de vuelta. Después de sus éxitos recientes, 'Monotonía', la sesión con Bizarrap y 'TQG', la barranquillera confirmó que este jueves 11 de mayo saldrá su nueva canción: 'Acróstico'. Y, de entrada, se ha conocido que será un nuevo tema con muchas referencias personales.

Shakira lanza nueva canción

Claramente hizo un juego de palabras en la publciación. Foto: Twitter:@shakira

Según informó la cantante, 'Acróstico' saldrá este jueves, a las 8 p.m.



La canción, según se ha podido conocer, se alejaría de los ritmos urbanos que han guiado las últimas producciones de la barranquillera. De hecho, portales especializados aseguran que será una balada.



ACRÓSTICO Mañana / Tomorrow 7PM EST pic.twitter.com/lKzUaMxObp — Shakira (@shakira) May 10, 2023

¿Piqué se debe preocupar?

Piqué y Shakira. Foto: EFE, YouTube Shakira

Sobre la temática, aseguran que será de tono personal. Conforme han inferido grupos de fanáticos de Shakira, sería una letra dedicada a sus hijos, después de todo lo que han tenido que lidiar con la separación de Piqué.



De hecho, los seguidores de la artista, al ver la imagen de lanzamiento, no dudaron en afirmar que las tres aves que aparecen son Milan, Sasha y, claro, Shakira.



"Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar...", es un fragmento que se ha filtrado del posible estribillo de 'Acróstico'.

