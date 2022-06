Después de haber compartido el fin de semana en República Checa, acompañando a su hijo Milán en un torneo de béisbol con la selección catalana, Shakira y Piqué están separados.

Ahora sí: 'separados'

Facebook Twitter Linkedin

Shakira y Gerard Piqué Foto: Captura de imagen

Según informaron en la madrugada de este lunes las periodistas de entretenimiento Laura Fa y Lorena Vásquez, de 'El Periódico', de España, Shakira llegó en la noche del domingo a Barcelona, con sus dos hijos, y sin el reconocido futbolista.



"La cantante aterrizó este domingo a las 22.40 horas en la capital catalana sola con sus hijos en la terminal de vuelos privados después de acabar el torneo, donde le esperaban varios fotógrafos", explica de entrada el portal que dio a conocer, en exclusiva, la situación de la famosa pareja.



(No deje de leer: Piqué y Shakira, 'del amor al odio': las canciones 'dedicadas' al jugador).



Aunque no se han conocido imágenes que muestren a la barranquillera llegando a Barcelona, el medio en cuestión asegura que los reporteros locales se abalanzaron sobre la cantante para buscar alguna declaración.

​

"Shakira habló con personal de seguridad para intentar, en vano, permiso para que entrara su furgoneta en la pista y evitar así ser captada por las cámaras y esquivar preguntas incómodas, pero no fue posible y salió cogida de las manos de sus hijos y con gafas de sol", señala 'El Periódico'.

Facebook Twitter Linkedin

Shakira, de 45 años, y Gerard Piqué, de 35, tuvieron dos hijos. Foto: AFP

De momento, conforme reportan las populares 'Mamarazzis', "Shakira está ahora centrada en su gira, mientras Piqué se ha ido de vacaciones con unos amigos".



La cantante permanece en la promoción de su más reciente éxito, 'Te felicito', una canción que habla sobre la idealización en el amor y que, para sus seguidores, estaría 'dedicada' a Piqué.



(Puede leer: Piqué: así fue la dura 'fiesta de la discordia' mientras estuvo con Shakira).



El futbolista, por su parte, cerró una temporada discreta con el Barcelona. Esto, en medio de escándalos por supuestas irregularidades en sus negocios personales.



Gerard Piqué no hace parte de la Selección de España que juega la Nations League.

Más noticias

DEPORTES