Shakira lanzó su nuevo éxito mundial el pasado miércoles y aprovechó para lanzarle un nuevo dardo a su expareja sentimental, Gerard Piqué. La cantante colombiana estrenó 'El Jefe' junto al grupo mexicano Fuerza Regida, en ella hace mención a Lili Melgar, la exniñera de sus hijos con el empresario español.



En su nuevo éxito mundial, Shakira le dedicó 'El Jefe' a Lili Melgar, exempleada de la familia de Gerard Piqué y que la ayudó a criar a sus dos hijos, Milan y Sasha.



“Lili Melgar, para ti esta canción que no te pagaron la indemnización”, exclamó, haciendo referencia a que el exfutbolista nunca le dio el dinero correspondiente a la niñera.



Dariana Melgar, hija de Lili, dio el contexto de la frase de la intérprete cafetera en las redes sociales y explicó que ella fue despedida por Piqué sin ninguna explicación: “Para los que no saben el contexto de esta parte de la canción: ella es Lili Melgar, nana de los niños de Shakira. Lili sale en el video y Shakira menciona que no fue indemnizada, se sabe que Piqué no pagó lo que a ella le debía. Por eso la referencia”.

La mujer es originaria de Bolivia. Foto: Imagen tomada de redes sociales

Respuesta de la familia de Piqué

Según la información que manejan varios medios en España, la familia de Gerard Piqué se mostró sorprendida por la canción de la cantante colombiana y no entendió por qué decidió hablar sobre la indemnización a Lili Melgar, niñera de los hijos del exfutbolista.



De hecho, se reveló que la exniñera de Sasha y Milan decidió dejar Barcelona para irse a vivir a Miami y seguir colaborándole a Shakira con el cuidado de los menores, habrían filtrado los padres del exjugador a los diarios de Cataluña.



El polémico programa español ‘Y Ahora Sonsoles’ reveló que Piqué nunca despidió a la empleada, fue ella quien decidió renunciar, así lo explicó Lorena Vásquez en su intervención.

Gerard Piqué publicó en sus redes, este 20 de mayo, una nueva fotografía con su pareja, Clara Chía. Foto: 3gerardpique

“Lo que me informan fuentes oficiales cercanas a Gerard Piqué y Shakira es que esta persona era la encargada de Milan y Sasha desde sus primeros años de vida; tenía una muy buena relación con la pareja, incluso vivía en su casa y cuando ellos se separan, a ella se le da la posibilidad de viajar a Miami para seguir siendo la ‘canguro’ de los niños”, indicó la periodista.



Y agregó: “Ella es quien decide marcharse a Miami. Lo que ahora le sorprende a Piqué es que en la canción se hable de una indemnización que no se le ha pagado porque es Lili la que decide marcharse con Shakira y estar al servicio de la cantante. Ella propone que se le pague una indemnización real por los años trabajados en Barcelona; lo que le dice el equipo legal de Piqué es que a ella no le pertenece algo legal como una indemnización. Es por eso que no se le paga”, afirmó.



Esposo de Lili Melgar revela la verdad del caso

La exniñera apareció en el video de la canción. Foto: TikTok: @lilimelgar80

En las últimas horas, Dariana Melgar, hija de Lili, publicó una entrevista realizada a

Marco Antonio Molina, esposo de la exniñera de la familia de Gerard Piqué, en donde explica la verdad sobre la indemnización del exjugador a la trabajadora.



El hombre confirmó que el propio Piqué se negó a pagarle la suma de dinero pendiente a Lili Melgar y respaldó la denuncia realizada por Shakira en su canción 'El Jefe' y contradijo lo afirmado por la familia y el entorno del exfutbolista.



Además, Marco Antonio desveló que su esposa llegó al seno de la familia Piqué Mebarak gracias a un conocido que los ayudó a conectar con los famosos y le permitió ser la niñera de Milan y Sasha durante varios años.

Malos tratos de Piqué a Lili



De acuerdo con la hija de la exniñera, Lili fue la persona que ayudó a Shakira a conocer y demostrar las infidelidades de Gerard Piqué en Barcelona, mientras Shakira estaba de viaje por temas personales o laborales. Melgar fue clave en la separación de la pareja, que llevaba más de 12 años de relación.



Además, la mujer en cuestión que es nombrada en la canción se convirtió en la mano derecha de Shakira tras ser despedida por la familia de Piqué. Lili Melgar se mudó a Miami con la barranquillera para ser la niñera a tiempo completo de Milan y Sasha.

