Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, y Joan Laporta, presidente, salieron al terreno de juego del Santiago Bernabéu tras el encuentro para celebrar la contundente victoria de su equipo en el clásico frente al Real Madrid (0-4) junto a miembros del cuerpo técnico y la directiva.

Ambos demostraron de nuevo la gran relación que existe entre ambos, compartiendo un abrazo y gestos de cariño tras hacerse la foto de recuerdo y celebración sobre el césped.



Mensaje con sentimiento



Un clásico en el que Xavi se doctoró al imponerse tácticamente al italiano Carlo Ancelotti, demostrando que ha cambiado la cara del equipo tras 134 días en un cargo al que llegó en sustitución de Ronald Koeman.



Ha dado para mucho este 0-4 del Barcelona sobre el Real Madrid. Claro, es un clásico mundial y las estrellas del espectáculo no han dejado de hablar.



Una de ellas fue Shakira, la cantante colombiana y esposa del defensa catalán, Gerard Piqué, quien en redes sociales emotió su concepto sobre el compromiso.



"Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo el con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!", escribió la estrella de la música.

