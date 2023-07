La cantante Shakira no se ha quedado atrás y en su estreno en el broadcast, Shakichat, se dirigió a sus seguidores y habló de la nueva canción, ‘Copa Vacía’.

“Hola a todos. Bueno, estoy aquí estrenando mi nuevo broadcast channel. Me encanta poder comunicarme ahora directamente con ustedes y lo primero que les cuento, para los que aún no lo saben, ya salió mi nueva canción ‘Copa vacía’… Y en el video soy una sirena, así es… Bueno, últimamente ando tanto tiempo en el agua que creo que en cualquier momento me salen escamas”, señaló la artista.

Más mensajes



La barranquillera, como siempre, pegó su nuevo trabajo, el que realizó con Manuel Turizo y que le he generado nuevas entradas.



“Me impresiona cómo analizan mis videos, mis letras, mis canciones… Y la clavan, siempre, son los mejores fans del mundo, pero los mejores”, contó.



Y agregó: “Nadie me conoce como ustedes, nadie me entiende y me apoya como ustedes y tienen un nivel de percepción que es de otro nivel, el más agudo, los quiero mucho, mucho, mucho”.

Agradecimientos



Para ella, como siempre lo ha dicho, sus ‘fans’0 son lo mejor que le ha pasado, bueno, después de su familia.



Shakira siempre ha ponderado el apoyo de ellos, más en momentos tan difíciles como cuando se separó de Gerard Piqué.



