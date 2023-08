Los colombianos manifestaron este sábado su orgullo por lo logrado por la selección femenina en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, del que fueron eliminados este sábado tras caer 2-1 con Inglaterra.

Las colombianas se fueron adelante con una diana de la volante Leicy Santos, del Atlético de Madrid, mientras que las inglesas remontaron con tantos de Lauren Hemp y Alessia Russo. Justamente en X, las principales tendencias durante la mañana han sido "Inglaterra", "#MundialFemenino", "SelecciónColombiaFemenina", "Leicy Santos" o "Linda Caicedo", entre otras.



"No podemos sentirnos más orgullosos de ustedes. Me uno a los millones de colombianos que damos gracias por todo su esfuerzo y trabajo. ¡Gracias! Y para adelante que esto no acaba acá", dijo el delantero Radamel Falcao García, del Rayo Vallecano, en X.

Mensaje de Shakira

Facebook Twitter Linkedin

Festejo del gol de Leicy Santos Foto: Dean Lewins. Efe

La artista colombiana Shakira no se quedó atrás y también le envió un emotivo mensaje a las jugadoras de la Selección.

"Hemos llegado a cuartos de final por primera vez haciendo historia. Gracias Colombia por las alegrías y por hacernos sentir tan orgullosos. El próximo es nuestro!!! Que viva Colombia!!", escribió Shakira en X.

Hemos llegado a cuartos de final por primera vez haciendo historia.

Gracias Colombia por las alegrias y por hacernos sentir tan orgullosos.

El próximo es nuestro!!!

Que viva Colombia!! https://t.co/EUbreFIgJw — Shakira (@shakira) August 12, 2023

DEPORTES

Más noticias de deportes