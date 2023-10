La cantante barranquillera Shakira estrenó la semana pasada su nueva canción, 'El Jefe', y volvió a causar sensación entre sus fans y los medios de comunicación. También ha levantado polémica por su letra.



En el tema 'El Jefe', Shakira lanza fuertes dardos, incluyendo uno particular contra su exsuegro, el papá de Gerard Piqué.



Además, una que otra referencia aparentemente hacia su pasado fue incluida en la canción tras la mediática separación del futbolista Gerard Piqué y su nueva vida en Miami, Estados Unidos, con sus hijos Sasha y Milán.



Curiosamente, la salida de la canción coincidió con una serie de relatos en contra de Shakira. Testimonios que la atacan y que también se han hecho virales.

Piqué y Shakira. Foto: Redes sociales

Por ejemplo el de Cristina Cárdenas, quien trabajó durante cuatro años como coordinadora de figuración en el rodaje de publicidades de la artista en España y quien ahora sale a la luz con ataques hacia la barranquillera y en defensa de Piqué.



"Era nefasto el trato", dice. Y ha asegurado que la cantante es una "tacaña" y que, además, se comporta de forma "déspota" con las personas que la rodean.

¿Quién está detrás?

Shakira y Piqué Foto: Tomada del video y Efe

Para desmentir estas acusaciones, se ha pronunciado ahora Jordi Martin, el famoso paparazzi español y quien estuvo de cerca a la barranquillera desde el inicio de su romance con Gerard Piqué en Barcelona.



De acuerdo con Martin, el exfutbolista es quien está detrás de esta difamación contra Shakira.

“Gerard Piqué es el señor de la Kings League que cierra contrato con TeleCinco y qué casualidad que toda la gente (que ataca a Shakira) sale en TeleCinco. Ya basta".

que vivió en España. La cantante colombiana Shakira, luego de la tormentosa separación con su expareja Gerard Piqué, finalmente se fue de Barcelona para radicarse en la ciudad de Miami. Foto: Instagram@ Shakira/@jordimartinpaparazzi

El paparazzi afirmó que tiene versiones que reflejan una realidad muy diferente a los ataques que recientemente le hacen a Shakira su excolaboradores.



“Yo tengo a gente de su equipo de Shakira que me informan y no puedo delatar y te puedo decir que esos trabajadores jamás en 13 años me han hablado mal de ella. Sino de lo generosa que es”, aseguró.



Además, Martin dijo que el padre de Piqué, Joan Piqué, es quien estuvo detrás del manejo financiero de Shakira y que la asesoró mal.



“El padre de Piqué es el que llevaba la contabilidad de todo el conglomerado de empresas. Él es que asesoró mal a Shakira. Shakira está pagando hoy un peaje demasiado grande por culpa de su suegro. Supongo que Shakira no puede hablar porque está a dos meses de un juicio donde le piden 8 años de cárcel y sus asesores le habrán dicho".



Jordi acaba de cerrar un lío legal con Piqué y su pareja, Clara Chía, tras acusaciones de acoso, en donde ya el exfutbolista retiró los cargos.





