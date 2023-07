Gerard Piqué y Shakira siguen siendo noticia a diario. El exjugador del Barcelona y la cantante colombiana aparecen día a día en los titulares de la prensa rosa por cuenta de cualquier detalle que haga alusión a la relación que tuvieron durante doce años y terminaron hace más de 365 días.



(Le puede interesar: Video: Gerard Piqué se ofrece a 'enseñar' cómo llevar crisis de pareja, tras Shakira)

Este lunes, un par de horas después de que Piqué fuese visto en el evento 'La Velada', de su amigo Ibai Llanos, el exdefensor catalán se mostró tan seguro de sí mismo que se ofreció a "enseñar cómo gestionar crisis de pareja".



Así lo dio a entender en la última charla que tuvo con sus colegas de la King's League, el proyecto con el que une el fútbol y el entretenimiento.



Mientras tanto, sale a la luz el supuesto plan que tendría Shakira para dañar los planes de boda de Piqué con su novia Clara Chía.

Plan de Shakira

Facebook Twitter Linkedin

Gerard Piqué y la colombiana Shakira. Foto: Capturas de pantalla YouTube

‘El programa de Ana Rosa’, espacio transmitido por la cadena española Telecinco que aborda las noticias de la farándula, sacó la información que ya recorre el mundo.



(Lea además: Gerard Piqué y Clara Chía: increíble sorpresa cuando paseaban por Barcelona)



Según sus datos, existe una cláusula contenida en el acuerdo que firmaron Piqué y Shakira que afectaría los planes del exfutbolista.



Se trata de la cláusula que no permite que Piqué pueda tener a sus hijos mientras se encuentre viviendo con su pareja. “Deben tener (los menores) un tiempo para adaptarse a la convivencia y demás”.



Así las cosas, Piquñe, que busca custodia compartida de sus hijos, no podría tenerlos en el mismo espacio que Clara, lo que afectaría su idea de matrimonio.



De hecho, recientemente Milan y Sacha estaban invitados a la boda de su tío, Marc Piqué, pero la colombiana no habría permitido su asistencia al parecer, el acuerdo firmado influyó en su ausencia.



DEPORTES

Más noticias de deportes