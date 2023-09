Ya se sabe que Shakira, quien ya debe ser juzgada a partir de noviembre en Barcelona por otras irregularidades tributarias, fue acusada por la Fiscalía española de haber defraudado presuntamente unos seis millones de euros en la nueva causa abierta contra ella en julio.

Pese a que la querella había sido admitida a trámite hace unos meses en un juzgado cercano a Barcelona, los detalles del texto se conocieron este martes, una vez que la cantante, que ahora reside en Miami, fue notificada, de acuerdo con la Fiscalía.

En la querella, el Ministerio Público señala a Shakira de dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública, por haber presentado "declaraciones inveraces" del Impuesto sobre la Renta (IRPF) y sobre el Patrimonio, en el ejercicio 2018.

Pues bien, el tema judicial queda atrás y los medios en España se han encargado de seguir analizando la letra de la nueva canción de la barranquillera, ‘El Jefe’, y ya se sabe que Gerard Piqué, su ex, es el directamente señalado.

Otro 'señalado'



“Sin embargo, de lo que muchos no se han percatado es que la de Barranquilla también hace varias referencias a su compañero de profesión y amigo, Alejandro Sanz: "Andaba sola y te busqué para que me tortures". Unas palabras que, a priori, podrían no significar nada, de no ser por el tema que ambos tienen juntos, 'La Tortura'”, dice Mundo Deportivo.



Y agrega: “Pero es que la cosa no queda aquí. "Ya me estoy encariñando demasiado contigo. Dime si estamos jugando o es en plan amigos", canta también.



"Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura. Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura", vuelve a repetir”.



Los rumores de ‘algo más que una amistad’ entre la barranquillera y el cantante español no son nuevo, pero la prensa de ese país advierte que estas frases son directas para Sanz.



“Lo cierto es que los rumores de que entre ellos hay algo más que una buena amistad vienen de lejos. Pero, claro, ahora que ella se ha separado de Piqué y él ha roto con Rachel Valdés se han acrecentado aún más”, sentenció el diario.

