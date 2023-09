Shakira lo volvió a hacer. La cantante barranquillera estrenó este miércoles su nueva canción, 'El Jefe', y volvió a causar sensación.



Por primera vez, la estrella colombiana 'se lanzó' a los ritmos de la música regional mexicana. El resultado, en palabras de sus fanáticos, "una gran presentación".



Y, para sus seguidores más pasionales, Shakira dejó una indirecta más en medio de su proceso tras la separación de Gerard Piqué. En esta oportunidad, dicen los 'fans', un 'dardo' muy fuerte contra Joan Piqué, el padre de su expareja.



'El mensaje de Shakira al papá de Piqué'

Papá de Piqué y Shakira. Foto: Captura de pantalla CHANCE, YouTube Shakira

"Siete y treinta ha sonado la alarma yo con ganas de estar en la cama, pero no se puede... llevo a los niños a las nueve", empieza la canción de Shakira.



"El mismo café, la misma cocina, lo mismo de siempre la misma rutina, otro día de mierda, otro día en la oficina. Tengo un jefe de m... que no me paga bien

yo llego caminando y él en Mercedes Benz, me tiene de recluta, el muy...", prosigue la lírica.



Luego, después del coro, el mensaje que, dicen los 'fans', sería una indirecta contra el papá de Gerard Piqué



"Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura. Pero ahí sigue mi exsuegro

que no pisa sepultura", canta Shakira.



En el video, sus compañeros, de manera divertida, tratan de tapar su boca.



"El mensaje de Shakira al papá de Piqué", comentan en redes.



Según prensa, Joan Piqué, el padre de Gerard Piqué, le había enviado una carta de desahucio a la barranquillera, para que desocupara su casa en Barcelona, tras el divorcio. Sin embargo, eso nunca ha sido confirmado.

Shakira sigue acumulando éxitos

Este martes, Shakira recibió nominaciones a los Latin Grammy en la categoría de Canción del Año por "Acróstico" "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" y "TQG", en la categoría de Grabación del Año y Mejor Canción Pop por "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53", así como en la categoría de Mejor Fusión/Interpretación Urbana por "TQG", convirtiéndola en una de las artistas más nominadas este año.



A principios de este mes, Shakira recibió el Premio MTV Michael Jackson Video Vanguard en los MTV Video Music Awards. En honor a su premio, Shakira ofreció una impresionante actuación de sus éxitos más grandes.



Además, Wyclef Jean le entregó el prestigioso Vanguard Award en reconocimiento a su impacto global en la música, seguido de un emotivo discurso de aceptación de Shakira.



La actuación de Shakira se convirtió en el video de YouTube más visto de los VMAs y es el video más compartido en el canal de MTV en más de un año, reafirmando su lugar en la cultura pop como un ícono de las actuaciones y una impresionante artista visual.

