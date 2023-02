Las cantantes colombianas Shakira y Karol G han publicado este viernes la canción titulada "TQG" ("Te quedó grande"), en cuya letra sus seguidores ven nuevas alusiones a sus exparejas, el exfutbolista español Gerard Piqué y el rapero puertorriqueño Anuel AA, respectivamente.

"Tú, saliendo a buscar comida fuera; y yo, pensando que era la monotonía", dice

Shakira en la canción.



También asegura: "Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta 'pa' lo mío/ Lo que vivimos se me olvidó, eso es lo que te tiene ofendido", una letra que en redes sociales se entiende como una alusión directa a Piqué, convertido en el motivo de inspiración de sus últimas canciones tras las ruptura sentimental.



El tema se ha convertido en tendencia y ya ha logrado 1,5 millones de reproducciones en las dos primeras horas desde la publicación.



Es la primera colaboración que las dos artistas llevan a cabo con motivo del lanzamiento del nuevo álbum de Karol G, "Mañana será bonito", el cuarto trabajo desde que arrancara su carrera discográfica en 2017, con "Unstoppable".

Piqué y Shakira. Foto: Kings League / YouTube

Duras críticas

En el programa 'Sávlame' en España han analizado todo lo que ha dado de qué hablar la nueva canción y critican a la barranquillera.



"Esto es de primero de despecho. La primera asignatura que se da en esa carrera es hacerle llegar a la otra…", dijo Kiko Matamoros, pero una de sus compañeras le contestó: ""¿La estudiaste tú esa carrera?".



Matamoros siguió cargando contra Shakira: "Es que está obsesionada. Creo que se lo inventa absolutamente, estamos viendo a un tipo que no ha entrado en guerra a pesar de todas las provocaciones que le ha hecho por activa y por pasiva", expresó.



pero le contestaron: "Ya se metió en su cocina con la otra. ¿Te ponen los cuernos y tienes que quedarte callada? Es que no me da la gana".

Shakira y Piqué recien inició su relación Foto: Twitter: @shakira

¿Te ponen los cuernos y tienes que atacar a la novia?", le repreguntaba Matamoros a sus compañeras de trabajo.



"Si mi ex está jugando a dos bandas y es mentira, Shakira es una venganza que no comparto. Pero yo conozco a muchos hombres que juegan a dos bandas y a tres", argumentó otra de las presentadoras.



Por último, Matamoros se fue con todo: ""Piqué es un hombre que ha rehecho su vida, está con su pareja, está con sus hijos. Y esta es una reventada que está sacando espuma por la boca todo el día", sentenció.

