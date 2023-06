Shakira y Gerard Piqué siguen en polémica. La cantante barranquillera y el exjugador catalán, que anunciaron su separación hace más de un año, no dejan de colmar titulares de la prensa rosa por cuenta de los pormenores que van rodeando su relación, tras la ya conocida ruptura.

En las últimas horas, fue noticia la reveladora entrevista que Shakira le dio a la revista 'People'. La cantante colombiana fue sincera y comentó que se enteró de la supuesta traición de Piqué mientas estaba en una Unidad de Cuidados Intensivos, acompañando a su padre.



Y aunque la mayoría de reacciones fueron de apoyo a la cantante, sorprendió una dura crítica en España.



"Shakira parece la única mujeres que se ha separado, esto no es dolor", dijo Susanna Griso, una de las presentadoras más famosas de España. Y sus declaraciones han causado una intensa polémica entre los fanáticos de Shakira.



'De verdad que me cansa': polémica por dura crítica a Shakira

Shakira y Gerard Piqué. Foto: Kings League Infojobs / Instagram Shakira

“Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”, fue lo que dijo Shakira en su reciente entrevista con la edición en español de la revista 'People'.



Y si bien la cantante ha recibido bastante apoyo, la crítica de Susanna Griso se ha llevado todas las miradas.



"A mí que me perdone, pero (Shakira) parece la única mujer que se ha separado", dijo Griso en su último programa en la televisión española.



Luego, ahondando en su crítica, dijo: "Esto no es dolor... hay cosas más dolorosas que una separación".



Al final de su intervención dio una declaración que ha abierto más la polémica.



"En este caso ella tiene parte de culpa en haberla hecho tan pública...", dijo.



"De verdad que me cansa", concluyó.

"Parece la única mujer que se haya separado" La reacción de #SusannaGriso ante las últimas declaraciones de #Shakira pic.twitter.com/J1rroiY5Js — TVMASPI (@sebas_maspons) June 27, 2023

Desde la difusión de la opinión de la presentadora, los grupos de seguidores de Shakira se han llenado de intensos debates.



La postura mayoritaria es que la crítica es dura y, según algunos, "despiadada".

