Shakira y sus dos hijos se instalarán en Miami (EE.UU.) tras las vacaciones de Semana Santa, un traslado que la colombiana notificó personalmente a su expareja ,Gerard Piqué.

Tal y como establece el convenio que la pareja firmó en noviembre, la cantante podía trasladarse con sus hijos a Estados Unidos una vez que finalizaran las vacaciones navideñas, algo que no ocurrió debido al empeoramiento de la salud del padre de

Shakira.



El jueves por la noche, los médicos de la clínica Teknon en la que está ingresado William Mebarak dijeron a Shakira que no podían operar a su padre, tal y como era el deseo de la cantante, por lo que tomó la decisión de no retrasar más su salida de Barcelona.



Y ahora, mientras Shakira y sus hijos pasan unos días en el Caribe, la prensa española revela los detalles de su llamada de despedida de Piqué.



Los medios son certeros: "No hubo ‘amable despedida’".



(Puede leer: Increíble actitud de Piqué con un fanático desata críticas en redes sociales).

Tenso 'último adiós'

Shakira y Piqué. Foto: Archivo - Instagram

Con la polémica por la partida de los hijos a EE. UU., Shakira contactó con los responsables de los centros escolares de Barcelona, donde ahora estudian sus hijos, y el elegido de Miami, para consultarles sobre la conveniencia de realizar el traslado en este momento del curso.



Tanto desde Barcelona como desde Miami enviaron cartas a la cantante en las que señalan que no había ningún problema para el traslado de los niños -Milan, de 10 años, y Sasha, de 8- y que además hacerlo tras el periodo de vacaciones de Semana Santa podía servir de ayuda en el cambio y posterior adaptación.



Asimismo, los responsables del colegio de Barcelona apoyaron la mudanza a Miami porque en los últimos meses los menores han mostrado signos de angustia debido a la presión de los 'paparazzis'.



Con las opiniones profesionales a favor fue cuando Shakira, personalmente, llamó a Piqué para explicarle las razones para realizar el traslado en este momento. Y en ese punto, asegura 'Vanitatis', reinó la tensión.



“Le dijo que había tomado la decisión tras lograr el ‘OK’ de los médicos de su padre el jueves por la noche, también vía correo electrónico”, habría sido el inicio de la charla, según contó Silvia Taulés, periodista de 'Vanitatis', conforme registra 'Univisión'.



Luego, Piqué habría mostrado su enfado diciendo que ya "había leído la noticia en la prensa".



“Fue entonces cuando Shakira le recordó que hacía dos semanas había recibido una carta firmada por su papá, Joan Piqué, en la que le exigía que abandonara la casa de Esplugues de Llobregat antes del 20 de abril”, comentó Taulés.



(Juan Pablo Montoya, sin filtro: 'No me arrepiento de nada').



Minutos después, el fin de la llamada en medio de mucha tensión y drama.



“Gerard no le dio importancia al detalle, se centró en sus argumentos y no hubo ‘amable despedida’”, concluyó la reportera sobre la supuesta charla.

Shakira y Piqué llegaron a un acuerdo en noviembre para que la artista se quedase a cargo de los menores en esa ciudad estadounidense.

*Con EFE