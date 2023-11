Shakira sentencia a Gerard Piqué con explosiva declaración, lo volvió añicos, video

Shakira ha conseguido este jueves junto a Bizarrap el premio a mejor canción pop en los Latin Grammy por ' Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53' y se lo ha dedicado, entre otros, al "público español" por apoyarla "en los tiempos difíciles", en referencia a su ya terminada relación con el futbolista Gerard Piqué.

"Me han acompañado en las buenas y en las malas, en los tiempos difíciles que he pasado en esta tierra que tanto he querido. Nunca han dejado de darme apoyo y eso nunca se me olvidará", ha dicho la artista al recoger el galardón en la ceremonia celebrada en Sevilla.

Fuertes declaraciones

Shakira y Piqué ya no están juntos, pero sí tienen cosas en común, pues sus hijos, Sasha y Milan, están de por medio y hay un acuerdo de su custodia y de visitas.



“A mis hijos les he prometido que voy a ser feliz”, ha afirmado la artista, que ha cosechado los galardones a canción del año y mejor canción pop junto a Bizarrap y dedicárselo a los pequeños Sasha y Milán.



Estos la han acompañado entre el público durante la ceremonia e incluso en su actuación, al debutar a través de un vídeo como pequeños cantantes.

Desde que se supo la separación ambos han vivido momentos complicados, ayudados por los rumores y por lo que dice la prensa de España, que no los ha dejado en paz.



La barranquillera vive en Miami, Estados Unidos, y está feliz, pues, dice, sus hijos están más tranquilos y con menos presión.



Antes de los Grammy, la colombiana entregó unas declaraciones a la revista Hola y se refirió al exdefensa del Barcelona.



"En España, los años que estuve allí ya establecida, me dediqué a la crianza de mis hijos y a apoyar la carrera de mi expareja. Mi carrera sufrió por estar lejos de la industria de la música y de donde está realmente mi trabajo, que es en Estados Unidos", dijo.

Sion embargo, tras la entrega de los premios, sentenció a Piqué con una fuerte declaración, de la que hoy hacen eco los medios internacionales.



"Así que, desde ya, estoy pensando en lo que está por venir, en las canciones que voy a escribir, en las giras que estoy por hacer y en el público con el que voy a compartir porque, como dice un amigo, en el pasado ya no hay nada. Solo se recuerda el futuro", contó la colombiana.